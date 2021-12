A sus 19 años, Mathías Carpio ha vivido muchas situaciones atípicas para un chico de su edad. Sobre todo la última temporada, en la cual tuvo que partir de Universitario de Deportes, el primer club que lo acogió en Lima, tras dejar su natal Arequipa. Aún sin muchos partidos en primera división, el habilidoso mediocampista llegó a Cienciano, para agarrar el rodaje que tanto buscaba en tienda crema.

Sin embargo, las cosas no se terminaron dando de tal forma. Se sumó un lio extradeportivo, por una supuesta irregular inscripción suya como jugador del ‘Papá', situación que ahora sigue su curso en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Pese a ello, el futbolista arequipeño ya volteó la página y solo se enfoca en su presente con el cuadro imperial, institución que defenderá en la Liga 1 y Copa Sudamericana.

“Esta segunda temporada en Cienciano la afrontó de la mejor manera. La idea es tener más minutos y consolidarme en el fútbol profesional. Tenemos un gran plantel con jugadores de mucha experiencia y muchos jóvenes. Además de un gran comando técnico. He visto partidos de la copa sudamericana cuando Cienciano fue campeón e imágenes del Estadio Garcilaso completamente lleno. Eso ilusiona. Sin dudas es un equipo grande”, afirmó en diálogo con Depor.

Una de las primeras noticias en el mercado de pases peruano fue sobre un posible retorno de Carpio al equipo de Ate. Premisa que se fortaleció aún más, teniendo en cuenta que Gregorio Pérez fue el estratega que lo hizo debutar en primera.

“Recibí la llamada de Jean Ferrari y el profesor Gregorio, pidiendo que regrese a Universitario, sin duda alguna me alegró muchísimo ya que ambos son excelentes personas y grandes profesionales. Pero no se pudo dar mi regreso ya que tenía un contrato con Cienciano, al cual estoy agradecido por la oportunidad que me dio y estoy trabajando duro en la pretemporada para darle grandes alegrías el 2022″, comentó al respecto.

Desde hace tres temporadas, por lo menos, se vienen hablando muchas cosas positivas acerca del talento de Mathías Carpio; no obstante, hasta la fecha no ha tenido casi protagonismo en el balompié profesional. Él tiene claro que solo necesita la chande de mostrarse para establecerse en el élite del balompié nacional.

“La pocas veces que tuve la oportunidad de jugar en Universitario siento que lo hice bien, lastimosamente no me dieron la oportunidad de poder jugar para poder demostrar mi juego. Lo único que necesito es tener continuidad, para lo cual estoy trabajando muy duro, y así poder ganarme las cosas con sacrificio”, manifestó.









