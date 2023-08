El partido entre Carlos A. Mannucci vs. Cienciano tuvo la primera jugada polémica de la fecha 11 del Torneo Clausura 2023. ¿Qué pasó? Corría el minuto 30 de juego cuando el colombiano Leiner Escalante fue derribado en el borde del área por un defensor del cuadro imperial. Sin embargo, el árbitro cobró la pena máxima a favor de la ‘Tricolor’. Tras el gol de Matías Succar, el ‘Papá' utilizó sus redes sociales para quejarse a la ausencia de VAR en el estadio Mansiche.

“¡VERGÜENZA EN TRUJILLO! Descaradamente, la organización de la Liga 1 programa un partido de fútbol profesional SIN VAR, y aquí mostramos las consecuencias de ello. Una falta fuera del área que se cobra como penal. ¡Indignante!”, apuntó de forma eufórica el conjunto incaico en su cuenta oficial de Twitter.

Asimismo, compartió el video para que los aficionados y público en general puedan ver la acción dudosa. Claramente, se puede apreciar que la falta fue fuera del área, lo que indican los mismos comentaristas. Por supuesto, Succar no se hizo problemas para patear el penal: fue un disparo potente y rasante hacia el medio para el 1-0.

Pero eso no fue todo lo que pasó en el Mansiche. En la parte final del primer tiempo, Carlos Garcés recibió un buen pase y se fue directo contra el portero rival, pero el árbitro asistente cobró posición adelantada. La jugada no terminó en gol; no obstante, tras revisarla en la repetición, se vio que no había off-side.

“¡LA VERGÜENZA DEL 2023! Nos cobran una posición adelantada inexistente. ¿Dónde está el VAR? ¿Y si hubiera sido gol? Lamentablemente estas acciones de la organización de la Liga 1 afectan la imagen y los intereses del fútbol peruano, una vergüenza. ¡Increíble!”, añadió Cienciano en sus redes sociales.

Cienciano aseguró que no había posición adelanta de Garcés. (Video: GOLPERU)





¿Cuándo vuelve a jugar Cienciano?

El ‘Papá' volverá a tener acción el próximo sábado 9 de setiembre, cuando enfrente a Melgar por la fecha 12 del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. El encuentro, que se realizará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, está programado para iniciar desde las 7:00 p.m. (hora peruana). Sin duda, será uno de los duelos más interesantes de la jornada.





