Cienciano retomó los entrenamientos el pasada miércoles 8 de julio, fecha que coincidió con su 119 aniversario. Si bien han comenzado de a pocos con los trabajos en campo, luego de más de 100 días de para, ya tendría fecha prevista para su arribo en Lima, a fin de culminar su preparación en la capital.

De acuerdo a GOLPERU, la fecha prevista para la llegada del ‘Papá' será el próximo jueves 23 de julio, casi dos semanas antes de la reanudación de la Liga 1. Eso sí los gastos, hasta el momento, serán cubiertos con fondos propios del club.

“Hemos solicitado de manera encarecida dónde vamos a entrenar. Lo ideal son campos en Cieneguilla, o en Ate y La Molina, ya que tuvimos que tomar la decisión de alojamiento de manera anticipada por costos”, sostuvo previamente el administrador de Cienciano, Sergio Ludeña, para Radio Capital.

Torneo en Lima

Cienciano tendría todo listo para su llegada a Lima. En una entrevista pasada, Marcelo Grioni adelantó que se vienen gestionando dos encuentros amistosos en la capital antes de retomar la competencia donde ocupa la sexta casilla con nueve unidades a 7 unidades del líder, Alianza Universidad de Huánuco.

En tanto, Ludueña se refirió al apoyo que esperan recibir por parte de la FPF, a fin de poder afrontar el desembolso que implicará toda la logística en Lima.

“Cienciano tiene toda la intención de compartir gastos y hacer un esfuerzo todos en conjunto. Pero que no nos carguen el cien por ciento de este presupuesto y gastos, ya que no estaba contemplado y no es igualitario entre los equipos de Lima y provincias”, dijo el directivo del club ‘imperial’.

VIDEO RECOMENDADO

Así festejó el estadio del Lokomotiv el golazo de Farfán en Rusia. (YouTube)