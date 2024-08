Cienciano vs. Los Chankas se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía Liga 1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, así como en su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. Este compromiso, válido por la fecha 5 del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1, está programado para el sábado 3 de agosto desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Recuerda que podrás vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias a través de la web de Depor.

Cienciano llega a este partido después de perder por 2-0 en su visita a Sport Boys, en el duelo correspondiente por la fecha 4 del Torneo Clausura 2024. Los rosados fueron ampliamente superiores en el Estadio Miguel Grau y no pasaron apuros para hacer respetar su localía, quedándose con los tres puntos gracias a las anotaciones de Joao Villamarín y Pablo Bueno.

El ‘Papá' está pasando por una crisis en lo que va de la temporada, pues registra tres derrotas y un solo triunfo en sus últimos cuatro encuentros, razón por la cual desde Cusco comienzan a dudar en la continuidad de Óscar Ibáñez como entrenador. En tal sentido, este enfrentamiento con los andahuaylinos en el Inca Garcilaso de la Vega será crucial para que los rojos intenten levantarse.

Los Chankas, por su parte, llegan a este compromiso después de empatar por 3-3 con Sporting Cristal en condición de local. El trámite de este duelo fue muy accidentado y parejo, donde por un momento los bajopontinos estuvieron muy cerca de regresar a Lima con lo que hubiera sido un triunfazo. Los tantos del conjunto dirigido por Pablo Bossi fueron anotados por José Manzaneda (2) y Carlos López, mientras que Martín Cauteruccio se hizo presente con un ‘hat-trick’ a favor de los celestes.

Hablan los protagonistas

Luego de la caída a manos de Sport Boys, Óscar Ibáñez, entrenador de Cienciano, compareció ante los medios de comunicación y analizó lo que sucedió con su equipo. “Es una derrota que duele por cómo se dio, dos pelotas paradas nos terminan convirtiendo en algo que para nosotros es una fortaleza. Tuvimos algunas chances pero perdimos el control emocional durante el partido producto de algunos fallos”, sostuvo.

Por otro lado, el exportero evitó entrar en especulaciones sobre los rumores que vinculan a Christian Cueva con Cienciano. “Es una situación que desconocemos, sabemos lo mismo que sale en las noticias, nos enfocamos en los muchachos que están, en la campaña que vienen haciendo, el sostener en la zona de torneo internacional tantas fechas como lo venimos haciendo. Si viene alguien más será importante para sumar”, agregó.

En la vereda de enfrente, Diego Carabaño, mediocampista de Los Chankas, lamentó el empate ante Sporting Cristal. “Queda ese sinsabor, creo que jugamos muy bien, merecimos ganar, un cabezazo en el área nos costó el partido pero al menos pudimos sumar un punto. En el primer tiempo nos quedó la sensación de que íbamos a ganar, salimos a proponer pero un penal al último minuto nos costó”, apuntó.

Cienciano: últimos cinco partidos

Torneo Fecha Partido Liga 1 30/07/24 Sport Boys 2-0 Cienciano Liga 1 27/07/24 Sporting Cristal 5-1 Cienciano Liga 1 21/07/24 Cienciano 0-1 ADT Liga 1 13/07/24 Comerciantes Unidos 1-2 Cienciano Amistoso 06/07/24 Cienciano 2-1 Sporting Cristal

Los Chankas: últimos cinco partidos

Torneo Fecha Partido Liga 1 31/07/24 Los Chankas 3-3 Sporting Cristal Liga 1 27/07/24 ADT 2-1 Los Chankas Liga 1 20/07/24 Los Chankas 2-0 Comerciantes Unidos Liga 1 12/07/24 Unión Comercio 1-2 Los Chankas Liga 1 25/05/24 Universitario 4-0 Los Chankas

Cienciano vs. Los Chankas: últimos cinco partidos

Torneo Fecha Partido Liga 1 26/02/24 Los Chankas 1-2 Cienciano Amistoso 14/01/24 Cienciano 1-3 Los Chankas Liga 2 08/09/19 Cienciano 3-0 Los Chankas Copa Bicentenario 08/07/19 Cienciano 5-0 Los Chankas Liga 2 26/05/19 Los Chankas 2-1 Cienciano

¿A qué hora juegan Cienciano vs. Los Chankas?

El encuentro entre Cienciano y Los Chankas está programado para este sábado 3 de agosto desde las 6:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 8:00 p.m.; en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia a las 7:00 p.m.; en México a las 5:00 p.m.; mientras que en España a la 1:00 a.m. del domingo 4.

¿En qué canal ver Cienciano vs. Los Chankas?

El partido entre Cienciano y Los Chankas se jugará en el Estadio Municipal Germán Contreras Jara y será transmitido para todo el territorio peruano por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.

¿Dónde jugarán Cienciano vs. Los Chankas?





