Desde Ate, Cienciano vs. UTC se enfrentarán (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por la décimo segunda jornada de la Fase 2 en el torneo local. El ‘Papá' lleva tres partidos sin ganar, por lo que buscará a toda costa quedarse con los puntos de esta fecha; no obstante, el ‘Gavilán del Norte’ no se quedará atrás y peleará por volver a la senda del triunfo.

Cienciano y UTC se medirán este martes 21 de setiembre desde las 11:00 a.m. en el estadio Monumental. Sigue la transmisión de este compromiso desde la señal de GOLPERU y también podrás verlo vía streaming por Movistar Play. Las incidencias, minuto a minuto y más lo podrás hallar en Depor.com.

Cienciano consiguió un ajustado empate 2-2 contra Alianza Atlético, en la última jornada de la Fase 2. Si bien no era el resultado que se esperaba, ayudó a sumar un punto luego de perder contra Melgar en la fecha 10. Estos resultados han hecho que se ubiquen en la posición 8 con 14 puntos.

No obstante, cabe destacar la actuación de Raziel García y el rol que tuvo en el choque contra el elenco de Piura, al ser quien firmara la igualdad con un golazo sobre el final del partido. Luego de un tiro de esquina, el rebote de la pelota en el área cayó muy cerca del volante cusqueño, quien optó por lanzar un remate directo al arco.

Por su parte, UTC llega a este cotejo con una dura derrota contra Sporting Cristal. Si bien tenía una racha de cinco partidos consecutivos ganando, al enfrentar a los rimenses se rompió. Pese a ello, mantienen las expectativas altas y esperan seguir sumando los duelos que queden para así pelear por un cupo a torneos internacionales.

Así lo dio a conocer su técnico, Mario Viera, quien sostuvo que “solo nos queda corregir errores y pensar en Cienciano. Venimos de ganar cinco partidos al hilo y tenemos que recuperar ese camino. Tenemos que ser fuertes y no podemos volver a cometer los mismos errores”.





