Cienciano vs. UTC: se enfrentan en la jornada 2 de la Fase 2 en el estadio Iván Elías Moreno Cienciano vs. UTC se ven las caras en un intenso partido que se llevará a cabo este sábado a partir de las 11:00 a.m. en el estadio Iván Elías Moreno. Sigue el duelo por la señal de GOLPERU y el minuto a minuto por Depor.com