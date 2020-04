El hincha sueña con volver a ver a Claudio Pizarro vistiendo la camiseta de Alianza Lima. Sin embargo, el delantero de Werder Bremen todavía no está en condiciones de asegurar que retornará al equipo de sus amores. La posibilidad sigue abierta pero hoy su prioridad es el club alemán.

“Lo de Alianza Lima es una posibilidad abierta, pero no he dicho nunca que voy a volver. La posibilidad está. Me gustaría porque no he salido campeón, pero es una decisión que tendré que analizar en su momento”, dijo en una entrevista con Eddie Fleischman.

“Sería genial salir campeón del fútbol peruano, pero la decisión conlleva a otras cosas no solo la parte futbolística. No quiero pensarla por ahora, no está en mi cabeza en estos momentos. Estoy preocupado por Werder Bremen. Llegado el momento analizarle la situación”, añadió.

Claudio Pizarro contó que tuvo la oportunidad de invertir en Alianza Lima pero las negociaciones no prosperaron y fue el ‘Fondo Blanquiazul’ el que tomó, finalmente, las riendas del club.

“Mi padre estuvo involucrado en Bolo. Por ser jugador nunca quise involucrarme ni económicamente porque sigo siendo jugador en actividad. Cuando hubo el tema de Alianza Lima si me lo comentaron y estuve conversando con un grupo, pero al final las cosas no avanzaron y quedó allí y sé que un nuevo grupo tomó el club”, detalló.

VIDEO RECOMENDADO

Ricardo Gareca y su mensaje solidario para la Policía

Ricardo Gareca sorprendió con su nueva apariencia. (@andreshurtadooficial)

MÁS NOTICIAS