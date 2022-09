Más que una evocación al recuerdo del fútbol peruano y su participación a nivel internacional, la página oficial de la Conmebol Libertadores publicó una columna dedicada al país de la ‘blanquirroja’. En este texto se resalta también a los jugadores actuales de la Selección Peruana así como la bondades que ofrece el país identificado por su demostrativo hinchaje por este deporte.

“En 2018 Ricardo Gareca y la Selección peruana lograron algo que no estaba en los planes del futbolero ni en coincidencia con la actualidad del nivel que se vivía en la liga local y a nivel internacional. El equipo nacional se clasificó al Mundial de Rusia y el país fue una revolución futbolera”, menciona la columna publicada en la página oficial de la Conmebol Libertadores.

Otro detalle que se recordó fue la participación en el pasado Mundial de Rusia en el año 2018 donde pudo ser mucho más notorio el apoyo por la escuadra que, en aquel entonces, se encontraba comandada por Ricardo Gareca y volvió a la máxima cita del fútbol luego de 36 años de ausencia.

“El Parque Central en el barrio Miraflores de la capital del país incaico tiene alrededor de 22 mil kilómetros cuadrados. Donde no había árboles había gente que estaba con la fiebre futbolera. Miles y miles de chicos y chicas, y no tan chicos y chicas, intercambiando las famosas figuritas de la Copa del Mundo, mientras que cruzando la calle la gente seguía con sus actividades gastronómicas”, agrega la publicación.





Un llamado a la mejora futbolística

Con la autoría de Ignacio Cruz, estas líneas sirven como motivación también para los equipos peruanos que formen parte de la siguiente edición de la Copa Libertadores ya que la entidad se encuentra conforme con la acogida y participación en los últimos años.

“Lima es una ciudad a la espera de éxitos deportivos para explotar de felicidad y viralizar la alegría. No hay un partido de la CONMEBOL Libertadores que no se vea en los bares y restaurantes, por más que la presencia de sus equipos no sea la más resonante en los últimos años. Pero cuando el nivel futbolístico acompañe, prepárense para despertar al pueblo más futbolero”, finalizó.





