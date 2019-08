Fecha y hora de los partidos por octavos de final de la Copa Bicentenario

Este fin de semana se reanudará la Copa Bicentenario y se jugarán los octavos de final entre los equipos de la Liga 1 y Liga 2 que lograron clasificar en la fase de grupos. Cabe recordar que solo se jugará un partido y los ganadores tendrán la oportunidad de clasificar a cuartos de final.

La llave de los octavos de final de la Copa Bicentenario se formaron tomando en cuenta la posición que ocuparon en la primera etapa. Del mismo modo, en esta fase, los equipos que se ubicaron más bajo en la primera parte jugarán en condición de local.

Los duelos por octavos de final serán transmitidos en vivo a través de la señal de GOLPERU. Uno de los grandes ausentes para esta etapa es Alianza Lima, quien fue eliminado por diferencia de goles.

Cantolao será quien abra la jornada en el Miguel Grau del Callao cuando reciba a Binacional. Todos los equipos buscarán su clasificación a cuartos de final para seguir avanzando. Quien logre coronarse campeón de la Copa Bicentenario obtendrá un cupo a la Copa Sudamericana.

Sábado 10 de agosto

11:00 a.m. Cantolao vs. Binacional - Estadio Miguel Grau

1:30 p.m. Unión Comercio vs. Municipal - Estadio IPD de Moyobamba

4:00 p.m. Melgar vs. Real Garcilaso - Estadio Monumental de la UNSA

8:00 p.m. Sport Loreto vs. Sport Huancayo - Estadio Aliardo Soria



Domingo 11 de agosto

11:00 a.m. Deportivo Coopsol vs. San Martín - Estadio Segundo Aranda Torres

1:30 p.m. Atlético Grau vs. UTC - Municipal de Bernal

4:00 p.m. Los Caimanes vs. Universitario -Estadio Francisco Pizarro Mendoza

Lunes 12 de agosto

8:00 p.m. Sport boys vs. Sporting Cristal - Estadio Miguel Grau

Selección Peruana de voley cayó ante Colombia (Video: América TV)

► La razón por la que Universitario aún aguarda el retorno de Alberto Rodríguez a las canchas



► La razón por la que Cristian Benavente aún no es oficializado en Nantes



► La importante renovación de contrato que firmó Alianza Lima en las últimas horas



► Todo por Paolo: Internacional pediría postergar semifinal contra Cruzeiro por ausencia de Guerrero