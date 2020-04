El aislamiento social obligatorio que ordenó el gobierno peruano se extendió por tercera vez, motivo por el cual el torneo peruano aún no tiene fecha de reanudación. Sin embargo, la gran mayoría de futbolistas de la Liga 1 no ha parado sus entrenamientos y se encuentran respetando la medida con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

Beto da Silva es uno de ellos. ‘Beto’ siempre comparte con sus seguidores sus actividades diarias y, una de las más relevantes es su constante entrenamiento. El delantero de Alianza Lima mantiene su actividad física, incluso el fin de semana y desde las primeras horas del día.

Además de ello, Beto da Silva comparte frases positivas con sus seguidores para que sigan adelante y respeten la cuarentena que ordenó el Presidente de la República. “Los tiempos de dios son perfectos. Quédate en casa”, acotó el delantero íntimo en una publicación.

Beto da Silva fue el último jugador en sumarse al conjunto blanquiazul. El delantero blanquiazul regresó a la liga peruana. La última temporada jugó en Deportivo la Coruña de la segunda división de la liga española, donde tuvo poca continuidad.

Leao Butrón sobre ‘Beto’

“Beto Da Silva es un crack, pero tiene que creérsela”, dijo el arquero en una entrevista con Franco Lostaunau. “El tema con Beto es que no sabe la capacidad que tiene, todavía no se ha dado cuenta. No se la cree, tiene todas las condiciones, es un crack. El tema de un crack no solo está en las cosas llamativas sino en la constancia. A mí me gusta mucho su rendimiento”, añadió el arquero.

