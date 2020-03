La presencia del coronavirus en el mundo ha obligado a detener el fútbol y a muchos clubes a reducir los sueldos de sus jugadores. Bayern Munich ha sido uno de los últimos en aplicar la medida y sus futbolistas en aceptarla. En el Perú ya se habla del posible reinicio de la Liga 1 en el mes de mayo pero el tiempo de paralización podría extenderse mucho más.

¿Se tomarán estas medidas en nuestro país? En Alianza Lima hay preocupación por el reinicio del torneo pero el club prefiere esperar el mensaje que este jueves dará el presidente Martín Vizcarra, y en el que dará a conocer si la cuarentena se extiende por 15 días más en nuestro país.

César Torres, miembro del Comité Técnico de Alianza Lima, le dijo a Depor que los íntimos van a esperar el mensaje antes de tomar alguna medida. “Nosotros vamos a esperar a ver cómo se resuelve el tema. El tema fútbol en todo el mundo está parado y así como van las cosas el fútbol podría estar parado hasta Agosto”, dijo.

“No quiero adelantarme a nada. Esta situación preocupa a todos. Si no hay fútbol cómo hacemos para pagar planillas y no solo de jugadores sino de todos los trabajadores. En la Premier Ligue ya los clubes están pidiendo reducir sueldos y tomar otras medidas. Aquí se asume que el fútbol vuelve una vez terminada la cuarentena y no creo que la cosa sea tan fácil. La gente estará con miedo y no acudirá a los estadios. Hay que ponernos a pensar en las consecuencias que trajo este problema", añadió.

El directivo de Alianza Lima reiteró que existe mucha preocupación por pagar los sueldos si esta situación empeora. “Si se mantiene la cuarentena por 15 días más, ahí sí debemos pensar en que el fútbol se para hasta medio año y qué hacemos los clubes. La posición de Alianza Lima es esperar”, manifestó.

