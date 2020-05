Han pasado 46 días desde que inició el aislamiento social obligatorio ordenado por el gobierno peruano, con el fin de evitar la propagación del COVID-19. Durante este tiempo, la población puede salir de forma limitada, siempre y cuando respeten los protocolos de salubridad.

Se exige que las personas salgan con mascarilla y realicen un correcto uso de ella, tapándose tanto la nariz como la boca dado que son agentes de propagación. Sin embargo, aún se dan casos donde no se cumple de manera correcta dichas medidas.

Jean Deza decidió salir a la vía pública, sin embargo, no cumplió con las medidas sugeridas por el gobierno y la Organización Mundial de la Salud (OMS). El futbolista peruano fue captado por un usuario de Twitter sin guantes y portando una mascarilla que solo cubría su boca, mas no su nariz.

Jean Deza (Foto: Twitter @vargasecribe)

El jugador peruano se ha caracterizado, en la presente temporada, por los conflictos e indisciplina suscitadas con su club. Alianza Lima aún no ha anunciado si Jean Deza seguirá o no dentro del conjunto; o, si en todo caso, Mario Salas optará por contar con el delantero. Cabe destacar que, Pablo Bengoechea no lo consideró en la lista de jugadores para la Copa Libertadores.

