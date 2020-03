Seguro amaneciste en casa, con tus padres hermanos, esposa o hijos. En cambio, para tres extranjeros de nuestro fútbol los días de aislamiento son hasta solitarios.

El argentino Maximiliano Velasco, el paraguayo Mario Ovando y el uruguayo Nicolás Raguso. Ellos llegaron al Perú para defender a Deportivo Llacuabamba y pasan la cuarentena en Cajabamba (Cajamarca), a 14 horas de Lima. Depor te cuenta la historia de cada uno de ellos.

En su habitación u hotel se las ingenian para entrenar. “Acá yo estoy viviendo en un cuarto, el hotel todavía no está terminado, lugar de entrenamiento no hay, me la rebusco en el cuarto, estoy corriendo en el pasillo y haciendo cosas para estar bien físicamente”, comentó Raguso.

El charrúa también trata de aprovechar los pocos espacios que tiene al máximo. “He entrenado en las escaleras y también en el balcón del segundo piso”, señaló.

En otra parte de la ciudad, pero condiciones parecidas el arquero Mario Ovando intenta mantenerse bien físicamente. “Alquilo un cuarto, tengo un pequeño espacio y ahí hago algunas rutinas. No es lo mismo que estar en un campo de juego, es lo que nos toca y hay que adaptarse”, sostuvo.

Maxi Velasco cuenta cómo pasa su cuarentena en Cajabamba. (Foto: Instagram)

Siempre se extraña

Todos extrañan a sus seres queridos. Aunque, las redes sociales hacen que ello sea un poco más llevadero. ““Es complicado, pero gracias a Dios todos los días nos habló (con su familia) por WhatsApp y me quedo tranquilo de que estén bien y tomen sus precauciones”, contó Raguso.

Ovando siente lo mismo, pero se apoya en las sagradas escrituras. “Yo soy un tipo de mucha fe, aprovecho el tiempo para meditar y leer la palabra de Dios. Ahí está escrito lo que está pasando, pero hay una promesa y es que todo pasará”, cerró.

Para todos son días difíciles, pero los jugadores de Deportivo Llacuabamba solo esperan que los días de aislamiento en Cajabamba pasen rápido. Ya se mueren por entrenar juntos y pelear en su lucha en la permanencia de la Liga 1.