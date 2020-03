Las redes sociales se han convertido en un medio potente para difundir mensajes relacionados a las medidas preventivas para frenar el contagio del coronavirus en nuestro país que, hasta la fecha lleva 263 contagiados y 5 fallecidos, según el Ministerio de Salud.

A esta campaña se han unido con responsabilidad los clubes de la Liga 1. Tanto Universitario de Deportes, Alianza Lima y Sporting Cristal han usado sus redes sociales oficiales los últimos días para mantener informados a sus hinchas y concientizar sobre la importancia de no salir de casa.

Es así como el club bajopontino publicó en su cuenta oficial de Twitter una lista de recomendaciones dentro de las cuales se encuentran permanecer en casa, no ir al hospital si no es grave, lavarse las manos con agua y jabón, evitar las visitas a los adultos mayores, etc.

El coronavirus ya cobró 5 víctimas

Esta mañana, el Ministerio de Salud informó el quinto fallecimiento a causa de coronavirus en nuestro país. La última víctima es un anciano de 83 años que se encontraba internado en la Unidad de Ciudados Infensivos del Hospital Cayetano Heredia de Piura desde el 15 de marzo.

El hombre llegó a Perú proveniente de Europa y presentaba insuficiencia respiratoria y neumonía atípica.

