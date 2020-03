Lo toma con buen humor. Sporting Cristal se ha unido a la campaña de concientizar a sus hinchas para evitar la propagación del coronavirus; sin embargo, con el anuncio de la para de la Liga 1, los jugadores han tenido que optar por resguardarse en sus casas. Al respecto, Chirstopher Olivares no dudó en bromear con la coyuntura a fin de mantener el buen ánimo.

A través de su cuenta de Instagram, el delantero rimense compartió un meme muy peculiar, ante el aislamiento de los jugadores. Con el mensaje “Every athlete right now" (todos los atletas en este momento), se ven capturas de la serie Narcos, que hacen alusión a estar ‘aburrido’ en casa.

La peculiar 'story' de Christopher Olivares en tiempo de para de la Liga 1. (Foto: Instagram)

Fútbol detenido

Sporting Cristal tuvo su último entrenamiento táctico ayer por la mañana, tratando de cumplir con las restricciones dadas por el Gobierno, a fin de mantener controlada la propagación del Covid-19.

La Liga 1 ha quedado suspendida hasta el 30 de marzo, con el objetivo de evaluar después si es que el panorama permite que se reactive los partidos de forma habitual. De no ser así, se tendría previsto el ajuste del cronograma de encuentros.

Los jugadores se unen a la causa

Algunos jugadores del torneo local, así como de la Selección Peruana, no han dudado en usar sus cuentas de redes sociales para llevar el mensaje de concientización para mantener la calma y seguir las medidas de seguridad que recomendó el Gobierno.

Uno de ellos fue Jefferson Farfán, que a través de su Instagram, dejó este mensaje a sus seguidores: “Ahora es el momento de ser responsable y quedarnos en casa a disfrutar más de los nuestros. Son momentos complicados pero demostremos la fuerza que tenemos cuando estamos todos unidos apoyándonos el uno al otro”.

