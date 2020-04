El exfutbolista de Universitario de Deportes, Álvaro Ampuero, llegó a Azerbaiyán en agosto del 2019 para militar en el Zira FK y ahora pasa la cuarentena por coronavirus el lejano país asiático, que tiene frontera con Irán, uno de las zonas más afectadas por la enfermedad en los últimos meses. En tal sentido, el jugador brindó detalles del momento que vive actualmente y algunas restricciones que las autoridades impusieron para evitar que el virus siga propagándose.

“Me parece que los primeros contagiados vinieron de Irán a aquí. Estamos muy cerca. Se tomaron medidas rápidas, cerraron los aeropuertos y las fronteras. Pero sí hubo un margen de días en los que venía gente de todos lados y comenzó a propagarse el virus”, sostuvo en una entrevista con EFE.

“Yo me entero de la mayor parte de las noticias por mi club. Vamos encaminados a que si no es por una razón de urgencia o de ese estilo, uno no podrá salir de casa porque le impondrán una multa o le mandarán a casa. De todas formas yo solo salgo a hacer las compras y ya casi todo está cerrado”, continuó.

En la misma entrevista el futbolista aseguró que el fútbol ha pasado a segundo plano ya que ahora lo que prima en su mente es no contagiarse del virus.

"Podíamos meternos en puestos europeos y además estamos en las semifinales de la Copa. Sería bueno para nuestros intereses que se pueda jugar pero si te soy sincero ahora uno piensa más que nada en la salud. El fútbol ha pasado un poco a segundo plano pero si se vuelve a jugar, estando todas las condiciones bien, sería bueno para nosotros porque estamos peleando”, aseguró.

Coronavirus en Perú

En la última conferencia de prensa, el presidente Martín Vizcarra aseguró que se han tomado 16 518 muestras, de las cuales 1414 son positivas. Hasta el momento, 189 pacientes han sido hospitalizados y 26 se encuentran en UCI con ventilación mecánica. Asimismo informó que 537 personas ya han recibido el alta.

