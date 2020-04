En los últimos días los casos de personas infectadas por coronavirus en Perú han ido en aumento, creando temor y alarma en gran parte de la población; sin embargo, un sector sigue haciendo caso omiso a las medidas de seguridad que el Estado ha dispuesto para frenar el contagio de la enfermedad en territorio peruano.

Ante esta situación, Universitario de Deportes ha decidido sumarse a la lucha y desde que se estableció el Estado de Emergencia, el club no ha dejado de publicar mensajes para crear conciencia en todos sus seguidores. De esta forma, el mediocampista crema, Jesús Barco, envió un mensaje a todos los hinchas en el que pide que permanezcan en sus hogares.

“Yo me quedo en casa, seamos responsables, ayudémonos, hay que hacer caso a las personas que saben. Este partido lo ganamos todos”, dice el futbolista en el video que compartió Universitario de Deportes en todas sus redes.

Debemos seguir respetando la cuarentena, las normas de higiene y la distancia social.



El fútbol está paralizado en todo el mundo y Perú no es la excepción. La Liga 1 fue suspendida para evitar el contagio masivo del coronavirus y aunque aún no hay una fecha definida para el reinicio del ‘deporte rey', se sabe que los estadios no podrán recibir hinchas hasta que aparezca la vacuna para la enfermedad.

Mientras tanto, los futbolistas de Universitario continúan entrenando desde sus hogares, improvisando con materiales caseros para cumplir al pie de la letra las indicaciones del preparador físico.

