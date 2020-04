Binacional planea recortar los sueldos de sus jugadores correspondientes al mes de abril y mayo. Hay conversaciones con los jugadores pero no hay acuerdo pues la mayoría considera que el club tuvo ingresos de dinero importantes y no se ve en la necesidad de realizar esos recortes en los salarios.

“Con el sueldo de marzo no tuvimos ningún problema, nos pagaron puntual como de costumbre, ahora estamos con unos pequeños problemas que no solucionamos. Quieren llegar a buen acuerdo con nosotros para que nos descuenten los sueldos de abril y mayo, pero no es momento para Binacional porque están bien económicamente", dijo Yorkman Tello en Ovación.

“Han recibido una plata de Conmebol y no creo que sea justo. Tuvimos una reunión con la Agremiación para que nos oriente, ellos están más enterado del tema legal. Hemos quedado que el abogado Jhonny Baldovino hable con la dirigencia de Binacional”, añadió el jugador.

En diversas entrevistas realizadas en redes sociales, Reimond Manco declaró que el club, por el momento, no tenía la necesidad de recortar los salarios. Al igual que Yorkman Tello, el volante afirmó que Binacional recibió dinero como campeón de la Liga 1, por clasificar a la Copa Libertadores y el adelanto realizado por Conmebol a los clubes que disputan la fase de grupos.

