Diego Penny hace uso de cualquier implemento en casa para realizar sus entrenamientos diarios. La cuarentena no es impedimento para el arquero de la Universidad San Martín. Al contrario, usa su imaginación para trabajar con escobas, baldes y sillas.

Su entrenamiento llamó a atención del Ministerio de Salud y por eso ahora, a través de las redes sociales de este organismo, te enseña que no hay pretexto para hacer deporte en casa durante la cuarentena.

Diego Penny entrenando en casa. (Instagram)

¿Cómo se transmite el COVID-19?

Se transmite de persona a persona a través de gotitas que expulsa una persona enferma al hablar, toser o estornudar.

Las gotitas pueden ser inhaladas por las personas que están cerca al enfermo y también quedarse en cualquier tipo de superficie (pasamanos, mesas, lapiceros, entre otros) y ser tocadas por las manos.

El virus ingresa a nuestro organismo cuando nos tocamos los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.

¿Cómo prevenir el COVID-19?

Lávate las manos hasta el antebrazo con agua y jabón por un mínimo de 20 segundos.

Al toser o estornudar, cúbrete la boca y nariz con un pañuelo desechable o con tu antebrazo; nunca lo hagas con tus manos directamente.

No te toques los ojos, nariz o boca si no te has lavado las manos primero.

Solo si no cuentas con agua y jabón cerca, utiliza gel antibacterial. Toma en cuenta que esto no debe reemplazar el lavado de manos.

Evita el contacto directo con personas que muestren síntomas como los del resfrío o gripe. Mantén 1 metro de distancia promedio.

Cuando utilices papel higiénico o pañuelos descartables, asegúrate de botarlos en el basurero y lavarte las manos luego.

Usa mascarillas quirúrgicas solo si debes atender a alguien bajo sospecha de infección, tienes tos o estornudos, o necesitas salir de casa por algún motivo permitido durante el aislamiento social obligatorio.

