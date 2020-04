Hola soy Sebastián Penco, nací en Argentina, tengo 36 años, todos me dicen ‘Motoneta’, juego en Sport Boys y hoy les voy a contar como es mi día en cuarentena. Yo la paso con mi esposa e hija acá en Lima.

Me levanto a las 8 de la mañana, preparo mi mate y desayuno. Después tengo la conferencia virtual de entrenamientos con los compañeros del club. Luego, vuelvo a tomar algunos mates mientras me juego algún truco virtual con amigos.

Tras ello, mi señora prepara la comida, yo me dedico a poner la mesa y levantar los platos. Si tengo tiempo duermo una siesta o hago algún jueguito de Tik Tok con mi hija. A ella le gusta mucho y yo la acompaño.

En la tarde vuelvo a entrenar. Además, hago stretching (ejercicios de estiramiento) dos o tres veces por semana. Lo practico hace casi cinco años y soy un capo en eso. Es una de las cosas que más me relaja.

De ahí viene la merienda, otra vez los mates (sí, como a todo argentino no puede faltar) o me pongo a leer un poco el master de experto en director deportivo de fútbol que estoy haciendo y otro de datos y estadísticas de fútbol. Ambos online en España, pero sé que me van a servir a futuro para trabajar en cualquier parte del mundo.

En la noche otra vez, si hay un poco de tiempo, hago otro partido virtual o me pongo a ver alguna serie. Todos los días son casi igual.

Estoy tratando de llevarlo como se puede y busco mantenerme físicamente bien para cuando pueda volver a las canchas y gritar más goles con el Boys.

A toda la gente del Perú decirle que se cuide lo mejor posible, hay que hacer caso a lo que dice el gobierno, quedarse en casa y tener mucho cuidado. Un abrazo.

