Carlos A. Mannucci anunció la ‘Suspensión Perfecta’ y desató una serie de reacciones. Roberto Silva, presidente de la Agremiación le dijo a Depor que el club, con el comunicado emitido, está ejerciendo un acto de presión para reducir el sueldo de sus jugadores y de manera arbitraria.

“Han jugado mal me parece, es un acto de presión como si los jugadores fuese a decir no me suspendas por favor. Si ellos quieren diálogo tienen que venir a hablar con nosotros. Es una actitud muy desagradable”, declaró a Depor, Roberto Silva.

“Nosotros entendemos que cuando uno aplica una ‘Suspensión Perfecta’ es porque el empleador no tiene la capacidad económica para poder pagar la remuneración del trabajador por eso lo suspende. Pero por temas laborales cualquier trabajador podría, si bien el contrato está suspendido y no eliminado, renunciar a ese contrato porque encuentre una empresa que sí le pueda pagar lo que esta empresa no puede hacer”, añadió el titular de los agremiados.

“Ante la incapacidad económica yo me libero de las responsabilidades de este contrato que tú no has podido cumplir. Queda en potestad del trabajador decir ya me suspendes y así no pierdo mi trabajo pero si encuentro otro trabajo te voy a decir gracias. Es lo que nosotros entendemos que es lo correcto. A los clubes no les conviene porque pueden perder jugadores, cual quien jugador inclusos los extranjeros y sus figuras”, advirtió.

¿Los otros clubes pueden aplicar la 'suspensión perfecta?

“Los clubes tienen que hacer su tarea, ojo que esta es una salida legal, el Gobierno ha dado la posibilidad y están en su derecho. Pero la pregunta es por qué los otros clubes no lo están haciendo, porque no aplica. Si la suspensión perfecta fuera una opción sencilla y aplicable seguro varios clubes hace rato ya lo hubieran aplicado”, explicó.

Roberto Silva dijo que lo que Mannucci quiere es que la gente diga que el jugador gana mucho dinero y no se quiere rebajar el sueldo. “Eso me parece de poca calidad humana. Después salen a decir que no son responsables de la publicación de ese documento que es privado”.

“La suspensión perfecta es para nosotros genial porque quien se va a asomar a ver la situación de los clubes es el ministerio de trabajo o la SUNAFIL (Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral) y nosotros les venimos pidiendo a ellos que se asomen a los clubes hace tiempo. Anda fiscaliza a estos clubes que paguen sus beneficios laborales como corresponde”, dijo.

El turno de la Agremiación

El titular de la Agremiación afirmó que las negociaciones entre Carlos A. Mannucci y los jugadores están terminadas y que ahora si el club quiere negociar lo tiene que hacer con ellos.

“Lo que entendemos es que los clubes necesariamente tienen que negociar con el sindicato si existiera y ellos no han venido a negociar con nosotros. Los jugadores dieron muchas opciones y el club nunca aceptó solo quería recortar y no se llegó a un acuerdo”, dijo.

“Mannucci quiere rebajar y no devolver nunca y arbitrariamente un porcentaje. Los clubes están generando su propia jugada y su propia presión y estamos tratando de hacerles entender que no es la manera como siempre pasa. Nosotros tratamos dejugar sano y ellos tratan de imponer sus cosas y luego salen a decir que somos intransigentes. No me molesta cada uno cumple su papel y estamos tranquilos de cómo nos manejamos”, finalizó.

