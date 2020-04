Hace más de un mes que el fútbol nacional e internacional está paralizado debido a las medidas de aislamiento tomadas para evitar el contagio del coronavirus, enfermedad que hasta el momento lleva más de 1,9 millones de infectados y más de 121.000 muertos en todo el mundo.

Esta mañana, el vicepresidente de la FIFA, Víctor Montagliani, que preside la CONCACAF, se pronunció al respecto y aseguró que los partidos de Selecciones podrían suspenderse hasta el 2021 debido a dos razones fundamentales, las restricciones de viajes y brindarle la oportunidad de reanudar sus actividades a las competencias entre clubes.

“En lo personal, creo que podría ser un tanto desafiante, no tanto por los problemas de salud en todo el mundo y los distintos grados de preparación, sino también a comprometerse a realizar viajes internacionales tan pronto como volvamos”, dijo Montagliani en una entrevista con The Associated Press.

“Creo que el fútbol local es una prioridad. Septiembre sigue programado, pero me atrevería a decir que no estoy seguro de que se mantenga firme con la dirección que lleva la situación en este momento”, continuó.

Cabe señalar que Depor se comunicó con la Federación Peruana de Fútbol para tener más detalles de lo que podría pasar con la ‘bicolor’; sin embargo, en La Videna de San Luis prefieren mantener las reservas del caso y esperan el pronunciamiento oficial de la FIFA.

Tras lo dicho por el vicepresidente de el máximo ente del fútbol mundial, los partidos de la Selección Peruana que quedarían suspendidos para el próximo año son:

Eliminatorias al Mundial Qatar

Paraguay vs. Perú

Perú vs. Brasil

Chile vs. Perú

Perú vs. Argentina

Bolivia vs. Perú

Perú vs. Venezuela

Perú vs. Colombia

Ecuador vs. Perú

Amistosos FIFA

Aún no habían rivales confirmados para los encuentros amistosos de la Selección Peruana, sin embargo, la FIFA había programado cinco fechas que no podrán jugarse.

Es preciso señalar que en el mes de marzo la CONMEBOL decidió aplazar los enfrentamientos que la 'bicolor’ tenía por delante en el marco de la Copa América para el 2021.

