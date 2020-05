Melgar elaboró y presentó su protocolo de prevención y respuesta frente al COVID 19 y lo envió esta mañana a las autoridades correspondientes de la Federación Peruana de Fútbol. El documento fue elaborado en conjunto con el área médica, administrativa, psicológica y deportiva de la institución para el reinicio de los entrenamientos cuando las autoridades gubernamentales lo dispongan. La Liga 1 solicitó arrancar con los trabajos en el mes de junio y el torneo en julio.

“Nuestro protocolo detalla los pasos a seguir antes durante y después de los entrenamientos, incluyendo desde evaluaciones previas al reinicio de los trabajos, así como el seguimiento a grupos de riesgo, sensibilización al personal, con la finalidad de alcanzar una escalabilidad para volver a entrenamientos colectivos”, informó el club en la presentación de su protocolo.

“Desde Melgar buscamos sumarnos a los esfuerzos por contribuir con el retorno del fútbol en nuestro país, en las condiciones más seguras posibles ¡Hoy nos jugamos nuestro partido más importante!”, añadieron

Algunas medidas para los jugadores

1. Los deportistas llegaran de uno en uno al lugar de entrenamiento, en un número máximo de 06 personas por turno, con un lapso de 10 minutos por deportista.

2. Se corroborará el uso de EPPS así como de lo siguiente: Ningún deportista podrá usar joyas (Aretes, anillos, cadenas, etc.), no relojes. Se permitirá traer 01 mochila o maletín por jugador. Deberán acudir con calzado cerrado, no sandalias y/o parecidos. No llevar alimentos o preparaciones de cualquier índole (Mates, jugos, etc.). El teléfono / celular, se mantendrá dentro de su respectiva mochila o maletín, no uso de audífonos.

3. Se sensibilizará a los deportistas para el corte cabello, así como de la barba (no siendo obligatorio)

4. Se realizará la desinfección de calzados.

5. Se realizará la desinfección de manos ya sea con agua y jabón o alcohol gel 70%.

6. Se le realizará la valoración médica respectiva.

7. Se tendrán las medidas de distanciamiento ya establecidas, para las áreas de descanso y durante el entrenamiento: 02 - 03 metros de distancia No saludos entre deportistas Evitar el contacto con el piso de prendas de vestir y otros (recordar que toda superficie es un área de exposición).

Comité de respuesta al COVID-19

Junto al protocolo, Melgar anunció que creará el comité de respuesta a COVID 19 con Alexis Arias Tuesta como representante de los jugadores. Las funciones serán evaluar la sala situacional de personal administrativo y deportivo, requerimiento de infraestructura, insumos, recursos humanos necesarios, análisis y propuesta presupuestal, realizar los protocolos/manuales para labor administrativa y deportiva, entre otras.

El equipo médico del club se encontrará en comunicación y bajo supervisión del Ministerio de Salud con quien se hará la coordinación previa para elevar resultados, fichas (triaje, realización de prueba, investigación epidemiológica, seguimiento clínico, contactos) al SICOVID, así como con el departamento médico de la Federación Peruana de Fútbol. El personal que presente síntomas o salga positivo (prueba), se someterá al protocolo establecido por el Ministerio de Salud.

“Los manuales a realizar para viajes, concentraciones, realización de partidos profesionales, se irán realizando según la experiencia de otras federaciones profesionales, equipos de fútbol. Recordar que debemos salvaguardar nuestro sistema de salud y no convertirnos en una carga más”, señala el protocolo.

AQUÍ puedes descargar el protocolo completo de Melgar.

