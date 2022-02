Alianza Lima sigue entrenando con miras a la segunda fecha de la Liga 1 Profesional y este jueves hubo una presencia especial. Cristian Benavente, quien recientemente fue presentado como flamante refuerzo de la institución, se puso bajo las órdenes de Carlos Bustos y cumplió su primera jornada de prácticas en tienda ‘Blanquiazul’.

El club de La Victoria decidió compartir un video con algunas imágenes del habilidoso volante en las instalaciones de Matute, donde sus nuevos compañeros se acondicionan físicamente. El ‘Chaval’ se mostró muy contento por el inicio de esta novedosa etapa en su carrera y, en principio, se dispuso a saludar a cada uno de los integrantes del equipo.

No obstante, Cristian Benavente no solo tuvo el convencional apretón de manos con el resto de futbolistas de Alianza Lima, sino que además se sometió al popular ‘apanado’. El deportista de 27 años intentó cubrirse de los golpes, aunque no pudo evitar ser impactado por Jefferson Farfán, Christian Ramos, Jefferson Portales y los demás jugadores.

Luego, ‘Bena’ empezó a calentar y apareció junto a Aldair Fuentes, a quien ya había tratado, según reveló en conferencia de prensa: “Lo conocí en Madrid, cuando estaba en Fuenlabrada, pero también a bastante gente aquí, el club es muy familiar y eso es uno de los puntos fuertes del equipo”.

Finalmente, Cristian Benavente trotó alrededor del campo de Matute y participó de un reducido. El volante buscará adaptarse bien en lo físico para empezar a ganar minutos con Alianza Lima, lo que a la vez permitirá que encuentre su mejor forma futbolística.

¿Cuál fue el último partido de Cristian Benavente?

El último partido que disputó Cristian Benavente fue el pasado 26 de febrero del 2021, cuando vestía la camiseta del Sporting Charleroi. Aquella vez, el deportista ingresó desde el banquillo para jugar los últimos 20 minutos del choque ante Genk, que acabó en derrota (1-2). Desde ese momento, los problemas físicos marginaron al ‘Chaval’ de la concentración del club belga. Luego, en junio, regresó al Pyramids de Egipto, donde no fue considerado.





