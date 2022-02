Un estreno de lujo que aún festejan en La Victoria: desde directivos, jugadores hasta hinchas del club. Poniéndose la camiseta blanquiazul, Cristian Benavente marcó su debut en el segundo tiempo en el partido ante Carlos A. Mannucci, por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1. ¿El balance? Un golazo de tiro libre y felicidad de todos, a la espera de que el pie y el sello del futbolista continúe así por toda la temporada.

Posteriormente al partido frente a los trujillanos, el ‘Chaval’ se mostró alegre tras su primera presentación en el fútbol peruano. Estoy muy contento por lo que ha mostrado el equipo. Ganar con un jugador menos no es fácil”, declaró el ex Real Madrid Castilla para GOLPERU.

El ‘Chaval’ admitió sentirse “muy contento por la gente que ha venido y que se va contenta a casa”. Asimismo, agradeció a los aficionados que estuvieron presentes en Matute: “Es una sensación única porque me habían dicho que el estadio animaba todo el tiempo y hoy, después de ir perdiendo, nos han ayudado”.

Sobre lo que le indicó Carlos Bustos antes de ingresar al campo de juego, el ‘Chaval’ sostuvo que el DT blanquiazul le pidió que se “pegara” a Hernán Barcos, dado que se podría “complementar muy bien” con el ‘Pirata’. Asimismo, sobre la posición en la que se le colocó junto al atacante argentino, Benavente consideró que “es la posición que mejor se me acomoda y con un jugador de experiencia como él, puedo ayudar mucho”.

Benavente sobre su gol

Cristian Benavente se estrenó con los colores blanquiazules con un golazo de tiro libre. El mediocentro ofensivo se refirió a cómo tomó la decisión de disparar directo. “No sabíamos si tocarla un poco y pegarle, pero, al final decidí pegarle directo. Pablo Lavandeira me dio la confianza, entrenamos esta semana. Contento por el gol y por los tres puntos”, concretó el ‘Chaval’, que ahora viajará al norte con el resto de sus compañeros para enfrentar a Alianza Atlético de Sullana.





