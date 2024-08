Luego de idas y vueltas con Alianza Lima, en una situación pendiente de resolver, Cristian Díaz fue presentado como director técnico de Cienciano. El estratega argentino llegó en reemplazo de Óscar Ibañez, quien dejó el equipo producto de los malos resultados en las últimas fechas. En conferencia de prensa, mostró sus impresiones para lo que se viene en lo que resta del año y contó también cuáles son sus objetivos en su llegada al cuadro imperial, tras firmar un contrato hasta el 30 de octubre de 2025.

“Es importante estar acá, no saben la alegría que tenemos, de poder volver al país que me trató tan bien, de luego tener chances de poder venir que no se llegaron a concretar”, contó Díaz, quien vuelve al Perú luego de su paso en San Martín en el 2015.

Concentrado en el nuevo proyecto, a la espera de mantener al conjunto del Cusco en puestos de Copa Sudamericana, el DT prefirió no hablar sobre el conflicto que tiene con Alianza Lima. Como se sabe, Díaz firmó un contrato con la entidad blanquiazul, pero, por decisiones dirigenciales, no tomará el cargo. A su vez, prefirió explicar las razones de su llegada para disputar el Torneo Clausura.

“Es una historia que viene transcurriendo, hubo un buen comando técnico como el de Óscar Ibáñez, si hay un cambio en el equipo, es porque algo no estuvo bien, pero no significa que sea un mal técnico. Hay que buscar mejorar para lo que viene”, aseguró.

Asimismo, habló sobre sus planteamientos: “Me gusta mucho la táctica, mi equipo no siempre va a jugar con línea de tres o de cuatro, vamos a ir encontrando las variantes que nos permitan los futbolistas de generarle al rival una confusión de enfrentarnos”.

Los objetivos de Cristian Díaz

Actualmente, Cienciano se ubica en la séptima posición de la tabla acumulada con 30 puntos, una ubicación que le otorga un cupo a la Copa Sudamericana; sin embargo, sus perseguidores como Atlético Grau y Sport Boys se encuentra a tres y cinco puntos, respectivamente. Para Díaz, la meta es dar el salto internacional con los cuzqueños en el corto y mediano plazo.

“Trataremos de hacernos fuertes en casa, hace tiempo que el equipo no gana acá y debemos recuperar la comunión con el hincha y vamos a trabajar para eso. Trataremos de ubicar al equipo lo más alto posible, consiguiendo el primer objetivo que es llegar a un torneo internacional”, puntualizó al respecto sobre una nueva etapa en su carrera profesional.

¿Cuándo vuelve a jugar Cienciano?

Con el afán de seguir sumando triunfos y no alejarse de la zona de clasificación a torneos internacionales, Cienciano se medirá ante Carlos Mannucci el domingo 11 de agosto en el Mansiche de Trujillo. El duelo se disputará desde las 3:00 p.m. (hora peruana). Posteriormente, el ‘Papá' será local el sábado 17 en el Inca Garcilaso de la Vega ante Atlético Grau de Ángel Comizzo.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR