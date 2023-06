El pasado lunes 5 de junio, la Comisión Disciplinaria de la FPF emitió un documento en el que señaló que nunca autorizaron que los clubes Alianza Lima, Melgar, Binacional y Cienciano fueran denunciados por la Secretaría General de la Federación Peruana de Fútbol. Estas resoluciones mencionaban que las cuatro instituciones no estaban suscritas al nuevo modelo y desconocían al titular de los derechos televisivos de la Liga 1 Betsson (no firmaron la declaración jurada de la FPF ni el contrato con 1190 Sports). Incluso, se advirtió que los clubes podrían enfrentar el descenso si no cambiaban su postura. Sin embargo, días después de aquel suceso, se pudo conocer que cuatro de los cinco miembros del ente rector presentaron su renuncia.

Según informó el periodista Horacio Zimmermann, son cuatro los miembros de la CD-FPF, quienes solicitaron su salida del ente rector. “Cuatro de los cinco miembros (Montalvo, Núñez, Navarro y Chàvez) de la Comisión Disciplinaria de la FPF presentaron su renuncia el día lunes. El único que no -hasta ahora- es Òscar Fernández, ex jefe del IPD”.

La fuente citada también reveló que los cinco miembros de la Comisión Disciplinaria fueron citados a declarar a la Fiscalía en la última semana de junio. ¿El motivo? Deberán colaborar en la investigación respecto a la resolución publicada por la FPF.

A su vez, Sabrina Martin, secretaria general de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmó las salidas: “Cuatro miembros de la Comisión Disciplinaria de la FPF presentaron sus cartas de renuncia irrevocable. La Junta Directiva de la FPF designará nuevos miembros para que integren la Comisión Disciplinaria. Estos perfiles pasarán por un filtro de la Gerencia de Integridad y de la Comisión de Ética, para asumir los cargos correspondientes y luego deberán ser ratificados en la siguiente Asamblea de Bases de acuerdo con el Estatuto FPF”.

Es necesario mencionar que la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF), a través de la Resolución No. 021-CD-FPF-2023, aseguró que nunca autorizaron que estas cuatro instituciones fueran notificadas con las resoluciones de procesos disciplinarias. “Los miembros de esta Comisión Disciplinaria no han dado consentimiento ni han autorizado a Secretaría Técnica a emitir resolución alguna respecto al inicio de este procedimiento”, señalaron.

Ante este escenario, optaron por “declarar la nulidad de oficio de todas y cada una de las resoluciones notificas a los clubes Alianza Lima, Melgar, Deportivo Municipal y Cienciano referidad a medidas disciplinarias por infracción a los Estatutos de la Federación Peruana de Fútbol relativos al campeonato Liga 1 Betsson 2023 y al Reglamento Único de Justicia 2018, dejando sin efecto, a su vez, las notificaciones cursadas a dichas instituciones deportivas”.

La lucha por los derechos de TV

Los clubes Alianza Lima, Melgar, Cienciano, Binacional y Cusco FC, junto al Consorcio Fútbol Perú, mantienen una batalla legal contra la Federación Peruana de Futbol (FPF), por los derechos de transmisión de sus partidos en la Liga 1. La máxima entidad del balompié nacional, a través de una medida cautelar, logró que los duelos de los equipos mencionados sean transmitidos por la señal de Liga 1 Max y no GOLPERU. La FPF argumenta ser la titular los derechos de transmisión del torneo local amparándose en normativa de la FIFA que así lo establece, mientras que los clubes denunciados defienden la extensión de su vínculo con el Consorcio Fútbol Perú (GOLPERU), apelando al derecho de preferencia establecido en dichos contratos.

Estas diferencias llevaron a que los blanquiazules --al igual que otros clubes-- no se presentaran en su debut (la tercera jornada del campeonato) y sumaron un ‘walk-over’, ya que sus encuentros no pudieron emitirse por GOLPERU y estarían incumpliendo el contrato con Consorcio. Los victorianos defienden su derecho de haber firmado con el Consorcio, por ingresos muy superiores a los que ofrece 1190 Sports, pero la FPF se mantiene firme en su postura.

Para no sumar un segundo ‘WO’ y evitar un descenso, Alianza Lima y los demás equipos en conflicto con la FPF se vieron obligados a presentarse en la cuarta fecha, aunque sus partidos no fueron emitidos por GOLPERU, debido a la medida cautelar. Al día de hoy, y ante los cambios que hizo la FPF a su reglamento, los cuatro clubes permiten que el canal Liga 1 Max transmita sus cotejos, a la espera de una decisión judicial que les sea favorable.





