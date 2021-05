Luego de una larga espera, Alfred Ramúa consiguió la nacionalidad peruana. Además de que ya no empleará un cupo extranjero en Cusco FC, el jugador se mostró emocionado porque fue una decisión que se planteó a raíz de sus ocho años en Perú.

“Contento con esta noticia, lo venía buscando hace mucho tiempo, esta semana se me dio y contento por eso y por también conseguir la victoria con el equipo, por lo que fue una semana muy linda”, precisó el atacante del cuadro imperial en la Hora Dorada.

El futbolista de 34 años arribó a suelo peruano la primera vez hace más de diez año para vestir la camiseta de CNI, para luego retornar tres temporadas después. “Llegué el 2010 a Perú, luego me fui unos años y el 2013 volví y me quedé acá”, agregó durante la entrevista.

“Pasaron varios años, cuando empecé a tramitar la nacionalidad. Estoy muy agradecido con este país y por eso pasó la idea de nacionalizarme y ser un peruano con toda las letras”, explicó el jugador, quien fue parte importante de la victoria cusqueña frente a Binacional el último viernes.

Entre los motivos que dio el atacante fue el cariño que tiene por el país. “Es el país que me abrió las puertas para desarrollarme en lo que amo, Cusco me encantó, el cariño de la gente es importante y siempre lo agradezco, todo eso hizo que pase por mi cabeza el tema de la nacionalidad y poder quedarme en este país que me dio todo”, indicó.

Cusco FC necesitaba ganar para salir de los últimos lugares de la tabla del Grupo B. Con ello, también sumó a la tabla acumulada, aunque deberá acumular más triunfos en la Fase 2, pues solo está cuatro puntos de Binacional, el club con menor puntaje en el torneo.





