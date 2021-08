El listado de técnicos que cesaron en lo que va de la Liga 1 sigue en aumento. Esta vez, le tocó a Claudio Vivas, que dejó la dirección técnica de Cusco FC, luego de la última derrota frente a Carlos A. Mannucci. De los doce partidos que dirigió en el torneo local, seis fueron derrotas y solo dos victorias.

“El club Cusco FC comunica a la opinión pública que el Director Técnico Claudio Vivas y su comando técnico a partir de la fecha queda desvinculado de la institución”, sostiene el comunicado emitido por el equipo y compartidos a través de sus redes sociales oficiales.

Vivas llegó al elenco imperial, tras a salida de Carlos Ramacciotti en la cuarta jornada de la Fase 1. Desde entonces, el estratega argentino acumuló doce encuentros en la Liga 1, de los cuales dos fueron triunfos, cuatro empates y seis derrotas. También disputó la Copa Bicentenario, donde obtuvo un empate y una derrota.

Cusco FC anunció la salida de Claudio Vivas. (Foto: Difusión)

No fue el único que dijo adiós

El pitazo final del juez Augusto Menéndez no solo decretó la dura derrota de Universitario de Deportes frente a Alianza Lima, en los minutos finales. También puso fin al ciclo de Ángel David Comizzo como director técnico de los cremas . Así lo dio a conocer el propio el estratega argentino tras finalizar el clásico.

“Sin importar el resultado era el último partido que dirigía. Me voy con pena de no haber podido conseguir el título. Este grupo merece sonreír a fin de año. Gracias al hincha. Me encariñe con el club”, dijo a RPP.

“El día domingo, la administración había tomado la decisión de sacarnos del equipo. El domingo me dijeron que no era más entrenador del equipo. No quisimos perjudicar al equipo ya que estábamos muy cerca del partido. Estoy muy agradecido con los jugadores, con los que tengo una relación excelente. Me voy triste porqué no logramos algo que en el Apertura y el año pasado conseguimos”, agregó.





