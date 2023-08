Este fin de semana continúa el Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson 2023. Los clubes se vienen preparando con todo para sus respectivos cotejos, como es el caso de Cusco FC, que este domingo recibirá a Alianza Lima en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Si bien será un cotejo complicado para los íntimos -ojo, se dará el debut del DT Mauricio Larriera-, también lo será para Felipe Rodríguez, delantero del cuadro imperial, quien dejó en claro el respeto que tiene por la institución blanquiazul.

En diálogo con medios cusqueños, el atacante uruguayo dio a conocer su aprecio por el elenco victoriano, club donde militó durante la temporada 2019 (disputó 41 encuentros, entre la Liga 1, la Copa Libertadores y la Copa Bicentenario, y acumuló un total de nueve goles, así como nueve asistencias), antes de migrar a Israel para jugar por Hapoel Tel Aviv.

“Alianza Lima es un club al cual le tengo mucho cariño, es recíproco con la gente también. Hay muchísimo respeto de por medio. Mi hijo nació cuando yo jugaba en Alianza, fue el primer estadio que él pisó. Hoy por hoy, me debo a Cusco FC y obviamente quiero ganar. El respeto es el de siempre”, comentó ‘Felucho’.

Por ese mismo respeto y cariño, el atacante ‘charrúa’ confesó que guardará sus celebraciones para sí mismo. “Siempre deseo que a Alianza le vaya bien, menos cuando juegue contra nosotros, porque soy el primero que quiero ganar. Es al único club que por respeto no le gritaría un gol, justamente por cómo me trataron y por cómo me fue en el club”, aseguró.

La agenda de Alianza Lima

Este domingo, Alianza Lima y Cusco FC se pondrán cara a cara en uno de los encuentros más importantes de la fecha 8 en el Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson, el mismo que se levará a cabo en las instalaciones del estadio Garcilaso de la Vega, en la ciudad imperial.

Y es que los dos equipos pelean por recuperar el paso en la tabla del segundo campeonato de la temporada, por lo que los tres puntos de este compromiso serán claves en los objetivos que se han planteado para esta parte del año. Incluso, de los últimos 10 enfrentamientos, se registraron cuatro triunfos para los de La Victoria y la misma cantidad para los de Cuzco, y claro dos empates en total; es decir, la llave está muy pareja.





