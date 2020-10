No hay mal que dure para siempre. Eso lo sabe bien Cusco FC , que derrotó 3-1 a Melgar en la fecha 1 (Grupo B) de la Fase 2, consiguiendo sumar tres puntos después de ocho jornadas, correspondiente a la primera parte del campeonato.

El conjunto de Carlos Ramacciotti logró darle vuelta al marcador, después de recibir un duro golpe apenas a los 2 minutos, cuando Johnny Vidales marcó el primer gol del partido, tras asistencia de Irven Ávila.

Con esta anotación en contra, Cusco FC no perdió la tranquilidad y poco a poco fue encontrando los espacios para hacerle daño al cuadro rojinegro. Alfredo Ramúa, José Rivera y Danilo Carando intentaron una y otra vez hasta que en el minuto 22, el propioCarando canjeó por gol un penal señalado por el árbitro del cotejo.

Seis minutos más tarde, el delantero argentino aprovechó un pase largo de Atoche y definió por debajo de las piernas de Carlos Cáceda, dándole vuelta al resultado y sumando su gol número doce en el año.

En la segunda mitad, apareció José Rivera para anotar el tercer gol de los cusqueños. El ex Unión Comercio recibió una genial asistencia de Ramúa y tras controlar de hombro remató de derecha para vencer una vez más el arco arequipeño. El marcador no se movió más hasta el final de las acciones. El cuadro Ramaciotti vuelve a sonreír en la Liga 1, precisamente con el regreso del técnico argentino.





Cusco FC culminó la primera parte de la Liga 1 en el puesto 15 con 21 unidades. Y se entiende: no gana desde hace ocho partidos. Incluso, en su última presentación cayó 3-2 frente a Universitario de Deportes. Ahora, hay dos detalles que le permite mirar con optimismo lo que viene.

Uno, cuenta con Danilo Carando, quien ya registra 10 tantos en el certamen. Dos, el equilibrio de Ramacciotti. El ‘profe’ en la previa manifestó que “estamos tratando de volver a encontrar el equilibrio que teníamos y ellos (Melgar) también están en algo parecido, han cambiado de técnico y han conseguido resultados favorables. Es un partido que debemos tomar con todo el cuidado porque es un plantel muy bueno, y queremos demostrar que estamos a la altura”.

Melgar, a su vez, vive otra realidad desde que Marco Valencia se puso el buzo del conjunto arequipeño (antes estuvo el DT Carlos Bustos). Sellaron la Fase 1 en el puesto 8, con 28 unidades. Un valor agregado: en los dos últimos cotejos sumaron de a tres (contra Atlético Grau y Deportivo Municipal).

Para Hernán Pellerano, defensa del ‘rojinegro’ esto no es casualidad: “Los últimos partidos venimos consiguiendo un buen funcionamiento y eso te ayuda a creer en el equipo”.

No fue lo único que señaló en Melgar TV. También opinó sobre este grupo B. “A priori uno diría, no tocó la ‘U’ ni Cristal, pero los rivales que nos tocaron, no les ganamos a muchos. Si nosotros empezamos a pensar que no son tan difíciles como los otros, ahí estaríamos errando. Tenemos que tomarlo con toda la seriedad para estar a la altura de la competencia”.

Para Cusco FC, no hay duda, podría significar un punto de quiebre. Para Melgar, en cambio, la oportunidad de pelear entre los de arriba. Volvió a dejar en claro que hay plantel para hacerlo.

