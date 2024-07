¡Atentos! Cusco FC vs. Melgar se miden EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la primera fecha del Torneo Clausura 2024, en el Garcilaso de la Vega de Cusco, este domingo 14 de julio. La disputa deportiva por la Liga 1, con el que ambos conjuntos iniciarán su participación del segundo semestre de la Liga 1, empezará a las 3:15 de la tarde (hora peruana, ecuatoriana y colombiana) y va en transmisión por Liga 1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, así como en su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede traerte.

Los Dorados arrancaron el torneo mostrándose como un equipo intenso, pero con altibajos debido a lo corto que es su plantilla. Así, el equipo viene de dos victorias en sus últimos tres partidos, siendo la más reciente de local ante Alianza Lima (3-0), resultado que lo pone sexto en el acumulado, zona de Sudamericana.

Cusco despliega muchos hombres en el área rival y cuenta con un mediocampo que encuentra espacios para sus atacantes; aunque, esto también puede ser un problema ya que sus rivales se aprovechan los espacios que deja su contención. De locales, buscarán hacerse fuertes.

El León ha mejorado su propuesta de ataque, notándose más agresivos y con solidez en la contención, gracias a ello consiguieron mejores resultados. De hecho, tienen una racha genial de siete victorias seguidos, siendo la más reciente de visitante ante Garcilaso (1-3), resultado que lo pone tercero en la tabla acumulada, zona de Pre-Libertadores.

Melgar es uno de los candidatos serios al título porque ha fortalecido su defensa asimismo muestra una mayor capacidad para atacar, siendo capaz de encontrar los espacios en la defensa rival. Con Marco Valencia como DT principal, quieren destacar en el segundo torneo del año.

En los únicos 20 encuentros disputados entre ambos equipos, se registran 6 victorias para Melgar ante 8 de Cusco, además de 6 empates. La última vez que ambos equipos se enfrentaron en localía de Cusco, el resultado fue empate (1-1) por la Fecha 10 de la Liga 1 de Perú 2023.

Cusco FC: últimos cinco partidos

TORNEO FECHA RESULTADO Torneo Apertura 2024 24/5/24 Cusco FC 3-0 Alianza Lima Torneo Apertura 2024 17/5/24 Atlético Grau 4-0 Cusco FC Torneo Apertura 2024 11/5/24 Cusco FC 3-0 Carlos A. Mannucci Torneo Apertura 2024 4/5/24 Los Chankas 2-0 Cusco FC Torneo Apertura 2024 27/4/24 Cusco FC 2-0 Cienciano

Melgar: últimos cinco partidos

TORNEO FECHA RESULTADO Torneo Apertura 2024 25/5/24 Deportivo Garcilaso 1-3 Melgar Torneo Apertura 2024 18/5/24 Melgar 4-1 Sport Huancayo Torneo Apertura 2024 12/5/24 UTC 2-6 Melgar Torneo Apertura 2024 5/5/24 Melgar 2-1 Sport Boys Torneo Apertura 2024 28/4/2024 Melgar 1-0 Alianza Lima

Cusco FC vs. Melgar: últimos cinco partidos

TORNEO FECHA RESULTADO Torneo Apertura 2024 26/1/2024 Melgar 2-3 Cusco FC Torneo Clausura 2023 19/8/2023 Cusco FC 1-1 Melgar Torneo Apertura 2023 1/4/2023 Cusco FC 1-1 Melgar Liga 1 4/8/2021 Melgar 2-2 Cusco FC Liga 1 23/10/2020 Cusco FC 3-1 Melgar





¿A qué hora juegan Cusco FC vs. Melgar?

El encuentro entre Cusco FC vs. Melgar está programado para este domingo 14 de julio desde las 3:15 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 5:15 p.m.; en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia a las 4:15 p.m.; en México a las 2:15 p.m.; mientras que en España a las 10:15 p.m.

¿En qué canal ver Cusco FC vs. Melgar?

El partido entre Cusco FC vs. Melgar se jugará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y será transmitido para todo el territorio peruano por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.

¿Dónde jugarán Cusco FC vs. Melgar?

