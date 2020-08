La pasó muy bien. Daniel Ferreryra, arquero de Cienciano, pasó por El Tridente Depor y conversó desde los temas actuales de la Liga 1 hasta de los futbolistas en su posición de nuestro país. Por supuesto, el ‘Canguro’ llenó de elogios a Pedro Gallese.

“Cuando llegué, me sorprendió que hubo una locura de querer nacionalizarme. Al mes, ya querían hacerme peruano. Eso me mostró que evidentemente había una falta de arqueros en inferiores que era notoria. Después, al pasar los años, empezaron a aparecer Gallese, Duarte, Cáceda y fue fantástico porque todos los que estamos en el fútbol peruano queríamos que pase eso”, recordó.

Daniel Ferreyra comparó a ‘Piero’ con la estrella del Barcelona. “A mí, Pedro Gallese me parece un arquero increíble. Es un arquero muy raro porque es un tipo que no tiene el prototipo de arquero dominador de área o hablador. El otro día lo estaba viendo en el partido que jugó en Estados Unidos con manos en la cintura. Me hace acordar mucho al estilo de Ter Stegen, salvando la diferencia de estilos. Tiene nervios de acero, le disparan a dos metros, se abre de piernas y se vuelve a parar como que no pasó nada”, mencionó.

Por otro lado, también habló sobre lo sucedido el viernes pasado. “Fue difícil porque después de tanto tiempo esperando y preparándonos, que no se pueda jugar por un grupo de ineptos es doloroso. Los errores van mucho más allá de la organización del fútbol, si se juntan mil personas sea cual sea el ámbito, acababan todos presos”, dijo.

“El 99% de los jugadores nos hemos cuidado y cumplido con los protocolos a rajatabla. Si uno lo hace mal, todos somos los ignorantes, borrachos e inconscientes. Meter a todos en el mismo saco por unos cuantos”, finalizó.