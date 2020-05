Desde hace algunas semanas se respira un aire de tensión entre Deportivo Binacional y los jugadores del primer equipo, debido a la intención de los dirigentes para hacer una reducción de sueldos que fue calificada por muchos como desmedida y exagerada. Sin embargo, la bomba estalló esta mañana cuando, a través de las redes sociales, el club informó que se decidió aplicar la suspensión perfecta a los futbolistas que ganen más de 2000 soles.

En una entrevista con Depor, Reimond Manco brindó detalles sobre las propuestas de Binacional respecto a la reducción de sueldos y aseguró que el club intentaba negociar solo con el 50% del total y omitir la otra mitad de la remuneración, la cual estaba destinada a ‘alimentación y vivienda’, según el contrato que firmaron a inicio de la temporada.

"El contrato del 98% de los jugadores está desglosado es decir que el pago se divide en dos, el 50% de remuneración y el otro 50% por alimentación y vivienda, para que ellos se eviten pagar impuestos, pero que en general suman un solo sueldo. Ahora quieren desconocer la parte de alimentación y vivienda y solo están negociando con el sueldo remunerativo”, detalló el futbolista.

“Nosotros siempre hemos querido negociar el total porque el sueldo es todo. Si nosotros hemos aceptado eso al inicio fue para ayudar al club con el tema de impuestos, pero ahora lo quieren desconocer”, continuó.

En la misma conversación, Manco mostró su malestar con la decisión tomada por el club y aseguró que los jugadores se mostraron a favor del diálogo a lo largo del proceso.

"Estoy sorprendido porque hay 8 equipos que están haciendo el pago total a sus jugadores, los demás están negociando y tratando de llegar a un acuerdo y el campeón del fútbol peruano hace esto. Está claro que quieren sacarle la vuelta a esta medida para perjudicarnos, quieren sacar provecho de esto”, señaló.

“Los jugadores no nos hemos rehusado a negociar, quisimos ayudar como lo hicimos cuando aceptamos que nos enviaran de vacaciones obligadas, pero esto me tiene totalmente desconcertado. Me parece injusto y malo de parte de la dirigencia, quizás yo pueda vivir con los ahorros que tengo, pero hay otros que viven del día a día”, continuó.

Finalmente, Reimond Manco aseguró que la suspensión perfecta en Binacional es un caso que debe ser revisado por las autoridades pertinentes. “La Agremiación se tiene que pronunciar y también el Ministerio de Trabajo porque para mandar a suspensión perfecta se tienen que cumplir ciertas reglas y no sé si Binacional las cumpla. Ellos tienen que comprobar que no tienen dinero para pagarnos”, enfatizó.

