¡Un nuevo inquilino en la Liga 1! Deportivo Llacuabamba empató 2-2 con Carlos Stein FC en la última jornada de la Finalísima de la Copa Perú y logró el ascenso a la Primera División del Fútbol Peruano.

El equipo de Lambayeque empató en puntos con su rival de turno al término del certamen, pero la diferencia de goles le terminó otorgando el trofeo. Carlos Stein y Sport Chavelines tendrán que luchar en el Cuadrangular final, junto a Atlético Grau y Deportivo Coopsol, por los últimos dos cupos para la Liga 1.

Deportivo Llacuabamba no cuenta con nombres conocidos dentro de su plantel. Segundo Acevedo (ex Aurich y Mannucci), Felix Uculmana (ex Sport Huancayo), Héctor Cruz Cheng (ex Cristal) y Jorge Esparza (ex Universitario) son los elementos medianamente conocidos del cuadro norteño.

Mención aparte para Javier Trauco, primo del seleccionado nacional Miguel Trauco, quien también jugó la anterior Finalísima de la Copa Perú con Santos FC de Nasca, sin poder lograr el ascenso.

La economía de este pueblo la mueve uno de los minerales más preciados. De hecho, la comunidad de Llacuabamba paga la campaña de su equipo a tal punto que hace pocos días Hernán Saavedra, su presidente, aseguró que si ‘el precio del oro no baja pueden jugar hasta la Copa Libertadores’. Veremos.

