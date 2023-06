Los problemas administrativos en Deportivo Municipal no cesan. Para nadie es un secreto el plantel lleva varios meses sin poder cobrar un sueldo y esta crisis ha ocasionado que pierdan puntos importantes en el Torneo Apertura 2023 (marchan en el puesto 12 con 21 unidades), como también que los jugadores tengan la opción de quedar ‘libres’ por falta de pagos. Pese a ello, los ‘ediles’ volvieron al triunfo en la Liga 1 Betsson. Pero al término del partido, Ángel Comizzo no pudo evitar contar todo el calvario que tuvo que vivir en la previa del partido ante Alianza Atlético, donde los jugadores no tenían ni para tomar un café.

El entrenador fue claro al manifestar que no sabe si seguirá o no en la ‘Franja’, pero la situación es muy difícil: “Con respecto a mí continuidad, esperamos a terminar el Apertura para tomar una decisión. Es muy difícil continuar en estas situaciones precarias”.

“Hay que felicitar a los jugadores que hoy no tenían para tomar un café; no sé cómo hubo agua. La gente tuvo un vínculo muy especial con estos jugadores, a veces con aciertos o con errores y le pedimos disculpas a la gente. Pero ellos se dan cuenta que los jugadores dentro del campo dejan hasta la última gota de sudor. Salen a ganar y compiten. Ellos están mentalizados en ganar y que es muy difícil tumbarlo a este Municipal”, agregó tras la victoria 2-1 ante el ‘Vendaval’.

Finalmente, acotó que “hace mucho tiempo que nadie aparece por el club. No hay ningún directivo que haya aparecido hace mucho tiempo. Esto empezó antes de las fiestas de fin de año, en enero ya teníamos días sin entrenar y aún así fuimos a jugar ante Melgar. Desde allí empiezan los problemas, no de ahora”.

Terminaron partido entre lágrimas

El panorama era el siguiente en el Iván Elías Moreno: Deportivo Municipal necesitaba sumar de a tres para tomar un segundo aire (vive un clima tenso a nivel institucional -hay retraso en los pagos del plantel-, pero la incertidumbre también se instaló en el plano deportivo, donde no ganaba desde hace cuatro compromisos). Entonces, con esos antecedentes era imposible que la ‘Franja’ no hiciera un gran partido ante Alianza Atlético en el estadio Iván Elías Moreno, por la fecha 18 del Torneo Apertura.

Así, ‘Muni’ volvió a la victoria tras imponerse por 2-1, pero -al final- el triunfo terminó con una atmósfera de despedida en Villa El Salvador y varios jugadores llorando. ¿El motivo? No seguirán en la ‘Franja’ -por los problemas institucionales que existen (falta de pagos)- para la segunda parte de la temporada.

Jugadores de Municipal se retiran entre lágrimas tras derrotar a Alianza Atlético. (Video: GOLPERU)

