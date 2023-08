El malestar en Deportivo Municipal continúa, luego de que la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) difundiera un video donde ratifican que el capitán de Sporting Cristal, Yoshimar Yotún, debió ser expulsado, por una falta grave a Benjamín Ampuero, en el duelo disputado el último domingo, por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson. Si bien el club ya emitió un comunicado al respecto, en la interna del plantel el tema sigue ‘caliente’.

En diálogo con GOLPERU, el guardameta del cuadro ‘edil’, Carlos Solís, manifestó que, más allá de la derrota que tuvieron frente a los celestes (y que los deja en el último puesto de la tabla del Clausura con solo tres puntos), la frustración va por las acciones arbitrales que se tomaron y que, como menciona, perjudican el trabajo que realizan semana a semana.

“Un poco tristes por el resultado que se dio el domingo pasado, pero ya volteamos la página, ahora estamos pensando en Sport Boys. Me puse a analizar el partido y me parece que sí fue penal el segundo, pero claramente todos hemos visto que Yoshimar Yotún debió ser expulsado unos minutos antes. Se debió utilizar el VAR el árbitro, lamentablemente no sé por qué consideró no usarlo”, indicó.

Por ello, de cara a su siguiente compromiso frente a la ‘Misilera’, espera que estas situaciones no se repitan. “Creo que ya son más de tres personas encargadas de todo el tema arbitral y que ninguno se dé cuenta que un jugador va a la rodilla del adversario, creo que es preocupante. No sé si deberían capacitarse un poco más, porque a nosotros nos perjudican el trabajo de la semana y de repente a ellos los suspenden un partido”, dijo.

Municipal se encuentra en una posición comprometedora, tanto en el Clausura como en el Acumulado. En lo que va del torneo solo ha sumado un triunfo y siete derrotas (tiene un partido pendiente, luego de que se le negara la licencia), mientras que en toda la temporada (hasta donde ha jugado) va en el puesto 18 con 21 puntos, muy cerca del descenso, por lo que cada encuentro que falte será crucial para cambiar esta panorama.

Ahora se avecina el choque contra Sport Boys, el cual se llevará a cabo este domingo 27 de agosto desde las 3:00 p.m. Sobre este compromiso y lo que significa para el equipo, Solís precisó mantendrán la enfocados, tal y como lo hicieron frente a los rimenses: “Creo que estuvimos bien concentrados, no tuvimos fallas como en los otros partidos. Todos los partidos deberíamos jugarlos como jugamos este último, y espero que este próximos saquemos los tres puntos”.





