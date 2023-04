Universitario de Deportes y Deportivo Municipal se alistan para disputar uno de los duelos más importantes de la fecha 12 del Torneo Apertura 2023 de la Liga 1. Y es que ambas escuadras se enfrentarán este domingo 16 de abril, en el Estadio Iván Elías Moreno. Ante ello, diferentes jugadores de los dos conjuntos han salido a declarar ante los medios sobre sus expectativas para este partido. Uno de ellos fue Emiliano Ciucci, volante del elenco ‘Edil’, quien habló sobre los horarios en los que usualmente son programados cuando juegan de local, cuestionando que este cambio (4:00 p.m.) se presente justo cuando se medirán contra los ‘merengues’.

“El grupo está haciendo un esfuerzo terrible desde antes que comience el año, saben la situación que está pasando el club. La veíamos venir porque sabíamos que se habían cometido faltas que hasta el día de hoy no se terminan de solucionar. Es lamentable pero dentro de lo malo se rescata la unidad que tenemos dentro del grupo y eso nos ha dado fortaleza para afrontar los partidos”, fueron las primeras palabras del volante ‘edil’ sobre la actual situación del club de Villa El Salvador, en una entrevista con Ovación.

Asimismo, sostuvo: “No es fácil enfocarte en lo deportivo y este grupo lo ha sabido canalizar de buena manera, nosotros ponemos nuestro prestigio y nuestro nombre en cada entrenamiento, en cada partido. La gente nos juzga por los resultados, venimos en una buena racha en lo deportivo y esperemos el fin de semana continuar de la misma manera”.

Sobre el grupo, Emiliano Ciucci señaló que existe una combinación entre “experiencia y chicos jóvenes”. “La gran mayoría llegó este año y no es fácil encontrar la idea, el funcionamiento, una convivencia dentro de la competencia y sumándole todos los problemas que hemos tenido. Ángel como cabeza de grupo es uno de los principales responsables de que el equipo esté de esta manera. Queremos ser competitivos y que a cada equipo que enfrentamos les cueste hacernos un gol o sacarnos un punto”, apuntó.

Sobre el horario del duelo ante Universitario

A días de enfrentarse ante Universitario, el centrocampista de Municipal señaló que se medirán ante un equipo que viene “con una buena racha”. “Cuando hay un cambio de técnico se renuevan las expectativas y lo que se ve de afuera es que le ha renovado la confianza a muchos chicos, el equipo viene con mucha confianza, tiene jugadores muy explosivos y con mucha dinámica de media cancha para adelante. Trataremos de tomar los recaudos para no sufrirlo”, señaló.

Eso sí, Ciucci aseguró que el equipo buscará dejar los problemas de lado y esperan sumar de a tres este domingo en el Iván Elías Moreno. “Es la idea y creo que lo hemos podido demostrar en los últimos partidos, no solamente por los resultados sino por la entrega y la actitud que tuvo el equipo. No nos sobra nada para mirar por encima del hombro a nadie. Este equipo sabe que desde el trabajo, sacrificio y humildad le pude competir a cualquiera, no nos consideramos más que nadie pero tampoco menos”, aseveró.

Finalmente, habló sobre el horario del duelo ante el cuadro crema, señalando que deberían ser “justos con todos”. “El horario de jugar a las 11, 1 o 3 de la tarde como nos vienen programando, no solo a nosotros sino muchos partidos, con el calor que ha estado haciendo, es lamentable. Uno se pone en el lugar del hincha y es complicado a 30 grados y para nosotros que estamos dentro del campo también. Lo curioso es que nos cambian el horario justo cuando jugamos contra Universitario, para la siguiente fecha que jugamos de local estamos programados a la 1:30 p.m. Parece que son muy selectivos a la hora de elegir los horarios”, sentenció.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.