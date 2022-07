Deportivo Municipal culminó el Torneo Apertura en el décimo puesto de la tabla de posiciones, tras caer contra César Vallejo. Si bien el equipo se mantuvo regular una parte del campeonato, luego presentó algunas dificultades. Si bien esta situación podría llevar a los jugadores a migrar, para Erinson Ramírez se da otra circunstancia.

A través de una entrevista con Radio Ovación, el volante edil manifestó su deseo de cambiar de equipo, ante la poca continuidad que tuvo este año (siete partidos de posibles 18): “Le dije a mi representante que quiero salir de Municipal, pero lo está viendo él junto con el club. Hay varios equipos que me quieren”.

Asimismo, precisó que “aún no se nada si me voy o no del equipo, todavía pertenezco al club, mi representante está viendo si voy a salir o no”. incluso, comentó que “la directiva siempre estuvo conmigo, son decisiones de cada técnico y eso se respeta”.

Pese al panorama, el jugador formado en La Victoria no pierde la fe de que llegará a un buen equipo, aunque su deseo por volver a la casa que lo hizo debutar le abra las puertas: “Soy hincha de Alianza, todos los saben, me gustaría por volver a tener mi revancha. Pero hoy por hoy estoy trabajando para volver a mi mejor nivel y ojalá pueda estar en un equipo grande”.

Ramírez llegó a inicios del 2021 a la ‘Academia’, donde llegó a jugar un total de 30 partidos, llegando a anotar ocho goles y sumando cinco asistencias. Incluso, el Clausura de ese año fue uno de los mejores, pues le dio seis tantos al equipo. No obstante, para esta temporada, esa regularidad dejó de darse.

De momento, el mediocampista mantiene contrato con Deportivo Municipal hasta finales de este año, por lo que si llega a partir, será bajo un acuerdo con el club. Por lo pronto, sigue trabajando para el inicio del Clausura, el cual será este fin de semana y los ediles jugarán de visita frente a Ayacucho FC.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.