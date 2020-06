En este caso, no es la primera impresión lo que cuenta: Deportivo Municipal acumulaba cuatro empates y una derrota, pero antes de que el torneo se interrumpa por el Covid-19, venció 2-0 a Cantolao (anotaron Succar y Vilca, quienes a lo largo de las seis primeras fechas de la Liga 1 se llevaron los reflectores). Entonces, ¿en qué proceso va el reinicio de los trabajos del equipo de Víctor Rivera? Renato Ricci, director general del cuadro edil, aquí lo responde.

“Estamos todos listos, el 23 se debe pasar las pruebas moleculares, hemos programado empezar nuestros entrenamientos el 1 de julio. El comando técnico dijo que con 30 días de pretemporada estaba bien”, mencionó el directivo de Deportivo Municipal a radio Ovación. Ahora, ¿dónde realizarán los entrenamientos? “Es probable que sea en un centro privado en Huampaní que será exclusivo para nosotros, nadie entra y nadie sale por esos 30 días”.

Con relación a las concentraciones que habrá cuando la Liga 1 se reanude (van en el puesto 12 con siete unidades), Renato Ricci, administrador de Deportivo Municipal, expresó: “Eso no está claro, creemos que no es muy viable económicamente. Por el tema médico nuestra posición es que incluso no haya concentraciones para los equipos que puedan, que serían los de Lima”.

Desde el marco institucional

Por otro lado, Renato Ricci, director general de Deportivo Municipal, se refirió a la reunión que hubo ayer con el Comité Evaluador: “Básicamente era escuchar a ambos puntos para llegar a la mejor decisión del club. Todo va a seguir igual, este es un tema de gestionar el club y aquí están incluidos los socios. Ricci, a su vez, añadió que “cada dos años habrá elecciones para una junta directiva, la misma tiene un papel institucional en el club, no toma decisiones deportivas ni administrativas pero sí está a cargo del manejo de los socios”. El control lo tendrá el club a través de Edificaciones Inmobiliarias.