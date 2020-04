Deportivo Municipal espera con ansias el reinicio de la Liga 1, a pesar que a estas alturas el panorama para el fútbol peruano todavía es incierto por la presencia del COVID-19 en nuestro país. Los ediles tienen un motivo para desear volver lo más pronto posible a las canchas.

A través de un emotivo video, la ‘Academia’ anunció que volverá a jugar en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El salvador, cuando se reactive la Liga 1.

“Tuvimos muchas batallas fuera de casa. Logramos victorias y nos hicimos fuertes en las derrotas. Hoy con un plantel joven y con experiencia sudaremos la ‘Franja’ hasta el último partido. Muy pronto estaremos juntos”, se escucha en el video presentado en sus redes sociales.

La Liga 1 todavía no tiene fecha de reinicio. La FPF está en constantes reuniones para tomar medidas y reactivar el fútbol en el país pero dependen de lo que diga el Gobierno al finalizar la cuarentena, además de lo que dictamine Conmebol y la FIFA. Junio sería el mes del reinicio con partidos sin público.

Los ediles anunciaron su regreso al Estadio Iván Elías Moreno. (Facebook)

