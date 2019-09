EN VIVO | Deportivo Municipal vs. Cantolao desde Huacho por fecha 9 del Clausura de | LIGA 1 | EN DIRECTO

Deportivo Municipal vs. Cantolao | EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO | sigue el juego por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1, este domingo 29 de septiembre, desde las 11:30 a.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de Gol Perú. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Deportivo Municipal y Cantolao, dos equipos con urgencia de puntos, se verán las caras en el inicio de la actividad dominical de la liga peruana. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Municipal Segundo Aranda Torres.

Municipal vs. Cantolao: horarios del partido



México - 11:30 a.m.

Ecuador - 11:30 a.m.

Perú - 11:30 a.m.

Colombia - 11:30 a.m.

Venezuela: 12:30 p.m.

Bolivia - 12:30 p.m.

Paraguay - 12:30 p.m.

Argentina - 1:30 p.m.

Chile - 1:30 p.m

Uruguay - 1:30 p.m.

España - 6:30 p.m.

Deportivo Municipal está, desde hace varias semanas, en una crisis de resultados. El conjunto edil venció 1-0, el 14 de julio a Melgar, y desde esa fecha, ha perdido en cinco ocasiones y ha empatado en otras dos oportunidades en la liga doméstica.

Del momento son conscientes en Deportivo Municipal. "Es complicado el momento que estamos pasando en lo colectivo. Ahora tenemos que enfrentar a Cantolao que no es un rival fácil. Vamos a tener que luchar y estar muy atentos a cada detalle", indicó el arquero Steven Rivadeneyra a Gol Perú.

Por otro lado, el futbolista de 24 años se refirió a su rival de turno. "Lo vimos en el partido (contra Sport Huancayo). Es verdad que llegará cansado porque viene de jugar un partido y nosotros también hemos pasado por eso", comentó.

Deportivo Municipal, dirigido por Víctor Rivera, es penúltimo con apenas 5 puntos, solo 3 por encima que el colista UTC. Por su parte, Cantolao marcha en el decimotercer casillero con 8 unidades.



Vale decir que el 'Delfín' tuvo actividad a mitad de semana en el marco del choque de ida de semifinales de la Copa Bicentenario. En aquella contienda, Cantolao perdió 2-0 en condición de visitante ante Sport Huancayo.

Municipal vs. Cantolao: ¿dónde se ubica el estadio?



