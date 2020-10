Deportivo Municipal vs. Melgar se enfrentan por la fecha 19 de la Liga 1. Ambas escuadras si bien no están en las mejores posiciones de la tabla, tienen algo en común: no conocen de derrotas desde hace algunas fechas -tres y cinco partidos, respectivamente.

Deportivo Municipal marcha en el puesto 14 con 21 unidades y si bien en su momento hasta el propio Víctor Rivera puso su cargo a disposición -fue goleado 5-0 por Universitario y no encontraba regularidad-, desde hace tres fechas la ‘Academia’ respira con calma: derrotaron a Binacional (3-1), y luego igualaron con Sporting Cristal y Cusco FC.

Sobre el 1-1 contra Cusco FC, Jean Pierre Archimbaud, volante edil, mencionó que "considero que regalamos el primer tiempo, pero en la segunda mitad salimos con otra mentalidad y bien pudimos conseguir un mejor resultado”.

Con relación al plantel que se ha formado, el mediocampista señaló: “Sigo pensando que tenemos un gran equipo pero tenemos que seguir demostrándolo. La idea era ganar para salir del pelotón de los equipos que están abajo, pero el punto también nos sirve para sumar. Todo está muy parejo en el campeonato y propio de ello son la cantidad de empates que se presentan”.

Melgar, con Marco Valencia a la cabeza, encontró equilibrio: desde hace cinco cotejos no conoce de derrotas y, como si eso no fuera suficiente, en su última presentación derrotaron 3-0 a Atlético Grau. Con todo ese antecedente ya alcanzaron 25 unidades y se ubican en el puesto 8 de la Liga 1.

Frente a ese escenario, este es lo que señaló Valencia: “Si los jugadores entienden lo que buscamos, sería positivo. El jugador que esté mejor va a jugar. Queremos tener un equipo base. Todos los que están bien, han jugado. Tienen que dar lo mejor para el club. Al margen de los resultados, hemos terminado mejor que los otros equipos”.

Ojo, el ‘profe’ no dudó en confirmar que aún no es segura su permanencia al frente del ‘rojinegro’. “El administrador me ha comentado que siguen buscando técnico, debemos esperar unos días más por este tema de la pandemia. Si eso no sucede, volveremos a hablar. Yo estoy para colaborar siempre con el club, siempre me ha tratado bien Melgar. El grupo venía anímicamente mal, pero estamos tratando de mejorar por la ciudad de Arequipa, lo merecen”, añadió.

Este es el panorama para Deportivo Municipal y Melgar, dos equipos que hoy buscarán seguir sumando y alargar esa racha de partidos sin tropezar.