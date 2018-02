Descentralizado 2018: el club que usa distintas marcas para sus uniformes de local y visitante

Recién se han jugado 2 fechas del Descentralizado 2018 , pero ya han sido suficientes para que seamos testigos de buenos goles y atajadas, duras faltas y algunos 'bloopers'. Y las curiosidades no podían quedarse fuera de la lista.

¿Qué pasó esta vez? Resulta que el nuevo inquilino de la primera división profesional, Deportivo Binacional, estrenó uniforme alterno en el partido que ganó por 2-1, en condición de visitante, a Unión Comercio. El detalle fue que este era de una marca distinta a la del uniforme principal presentado en la primera fecha ante Academia Cantolao.

"Faltan algunos detalles que arreglar con la marca Kino (que hizo el uniforme principal) para que también pueda hacernos el uniforme alterno. En unos días ya se debe resolver ese tema y será la única marca que nos vista", afirmó a Depor Richard Muñoz, jefe de equipo de Deportivo Binacional.

Este es el uniforme principal de Deportivo Binacional. Este es el uniforme principal de Deportivo Binacional de la marca Kino.

"Si se dan cuenta, no es que estemos repitiendo el mismo uniforme alterno de la temporada pasada. Esta camiseta tiene otros detalles; así que la gente puede estar tranquila en ese aspecto, no es que no tengamos segundo uniforme", agregó Muñoz.

Este es el uniforme alterno del 'Poderoso del Sur' de la marca Yomax (Foto: Gol Perú) Este es el uniforme alterno del 'Poderoso del Sur' de la marca Yomax (Foto: Gol Perú)

El 'Poderoso del Sur' llegó a Primera División tras ganar en el cuadrangular final de la Copa Perú, donde enfrentó a José Carlos Mariátegui de San Martín, Atlético Grau de Piura y Estudiantil CNI de Loreto.

Deportivo Binacional jugará en condición de local, este lunes en el Estadio de la UNSA ante Sport Huancayo a las 8:00 p.m. Los dirigidos por Luis Flores buscarán lograr su primera victoria en casa.

