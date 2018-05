Descentralizado 2018: futbolistas se unen en campaña contra la violencia a la mujer [VIDEO]

Los jugadores del Descentralizado 2018 dejaron por un momento sus preparativos con miras al inicio del Torneo Apertura para atender una noble causa. Un grupo de ellos participó de un spot que apoya la campaña contra la violencia a la mujer.

Los futbolistas Johnnier Montaño (Sport Boys), Carlos Lobatón (Sporting Cristal), Aldo Corzo ( Universitario de Deportes ) y Leao Butrón ( Alianza Lima ) narran situaciones difíciles que tienen que lidiar en las canchas. Dichos testimonios hacen referencia a lo que las víctimas viven.

"Hay veces aunque digamos la verdad, no nos creen. Nos molesta que las pruebas no sean suficientes. Incluso, nos culpan y dicen que lo provocamos. Y esperan que siga como si nada hubiera pasado. Si esto no es aceptable en el fútbol, tampoco lo es en la vida. Yo también lucho contra la violencia sexual", indica el mensaje.

¡Atención! Esta es la programación completa de la fecha 1 del Torneo Apertura

La Selección Peruana también se puso de pie por la campaña. El defensa Miguel Araujo, y los volantes Edison Flores y Renato Tapia grabaron otro spot junto a artistas y otras personalidades del país, con el lema "Así no juega Perú".

Sin duda, un gran gesto de los futbolistas del Descentralizado y la Selección Peruana.

Jugadores de la Selección Peruana grabaron spot.

