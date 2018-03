Descentralizado 2018: programación de la fecha 8 del Torneo de Verano

No hay tiempo para distracciones. Recién el domingo culminó la fecha 7 del Torneo de Verano , pero este martes ya empieza una nueva jornada del primer certamen del año. La primera fecha de revanchas que esta vez sí se jugará completa.

Uno de los partidos más atractivos de esta fecha 8 es el que no se jugó en la primera jornada: Sporting Cristal vs. UTC. Rimenses y cajamarquinos se medirán en el estadio Alberto Gallardo. Será el primer choque entre ambos, pues en la primera jornada los de Franco Navarro perdieron por Walk Over por no tener un estadio aprobado para jugar.

El único partido que no se jugará en esta mitad de semana será el Real Garcilaso vs. Sport Boys, choque que fue programado para el domingo 25 de marzo debido a la participación de los cusqueños en la Copa Libertadores.

Mira a continuación la programación de la fecha 8 del Torneo de Verano

Martes 13 de marzo



Comerciantes Unidos vs. Alianza Lima

Grupo: A

Estadio: Carlos A. Olivares de Guadalupe

Hora: 1:15 pm.

Árbitro: Kevin Ortega



Ayacucho FC vs. San Martín

Grupo: A

Estadio: Miguel Grau de Callao

Hora: 3:30 pm.

Árbitro: Augusto Menéndez



Melgar vs. Municipal

Grupo: B

Estadio: UNSA de Arequipa

Hora: 8:00 pm.

Árbitro: José Mendoza

Miércoles 14 de marzo



Sporting Cristal vs. UTC

Grupo: A

Estadio: Alberto Gallardo de Lima

Hora: 3:30 pm.

Árbitro: Fernando Legario



Universitario de Deportes vs. Sport Rosario

Grupo: A

Estadio: Monumental de Lima

Hora: 8:00 pm.

Árbitro: Renzo Castañeda

Jueves 15 de marzo



Unión Comercio vs. Sport Huancayo

Grupo: B

Estadio: IPD de Nueva Cajamarca

Hora: 3:30 pm.

Árbitro: Yovani Quevedo



Cantolao vs. Binacional

Grupo: B

Estadio: Miguel Grau del Callao

Hora: 8:00 pm.

Árbitro: Eduardo Chirinos

Domingo 25 de marzo



Real Garcilaso vs. Sport Boys

Grupo: B

Estadio: Garcilaso De la Vega de Cusco

Hora: 3:30 pm.

Árbitro: Víctor Hugo Carrillo

