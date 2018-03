Descentralizado 2018: ¿Cuántos técnicos dejaron su cargo desde que inició la temporada?

No duraron. El Descentralizado 2018 se despidió de un nuevo director técnico antes de culminar su primer torneo del año. Esta vez, Óscar Ibáñez fue el entrenador sacrificado tras no contar con el respaldo de la directiva de Real Garcilaso.

Sin embargo, no es el único que ha tenido que dejar su cargo en el duro certamen nacional. Acá te recordamos los otros 'profes' que no pudieron seguir en sus cargos por no cumplir con las expectativas de sus respectivos clubes:

Torneo de Verano: los partidos pendientes que se jugarán en el receso

Carlos Leeb (Ayacucho FC)

El técnico argentino fue el primer entrenador en dejar su cargo este año. Leeb anunció su renuncia a sus jugadores antes de la derrota por 2-1 ante Comerciantes Unidos, válido por la tercera fecha del Torneo de Verano.

Carlos Leeb solo duró 3 fechas al mando de Ayacucho FC. Carlos Leeb solo duró 3 fechas al mando de Ayacucho FC.

Mario Viera (Sport Boys)

El técnico uruguayo fue destituido del cargo luego de caer en el Callao (0-1) ante el recién ascendido Binacional. Viera había conseguido el ascenso con los rosados el último año, pero no fue respaldo suficiente para que continúe en el cargo.

El técnico uruguayo permaneció 5 jornadas al mando de Sport Boys. (Archivo) El técnico uruguayo permaneció 5 jornadas al mando de Sport Boys. (Archivo)

Con la confirmada salida de Óscar Ibáñez de Real Garcilaso, se llega a la cifra de 3 entrenadores que no pudieron finalizar la temporada al mando de los equipos que dirigían. Dato relevante si tomamos en cuenta que apenas estamos a la mitad del primer torneo del año.

TE PUEDE INTERESAR

Selección Peruana: la 'queja' de Nolberto Solano con el álbum Panini de Rusia 2018

Nolberto Solano habló sobre el álbum Panini del Mundial de Rusia 2018. (USI/Jesús Mestas)

LEE TAMBIÉN