Descentralizado: ¿cuándo se reinicia el Torneo Apertura?

El Mundial Rusia 2018 llegará a su fin este domingo con la final entre las selecciones de Francia y Croacia y, por lo tanto, el Torneo Apertura se reiniciará en nuestro país el próximo viernes 20 de julio con la séptima fecha.

Sport Boys y UTC abrirán la jornada. El sábado, Universitario de Deportes visitará a Sport Huancayo, mientras que el domingo Sporting Cristal recibirá a Melgar y Alianza Lima a Comerciantes Unidos.

Fichajes 2018: altas, bajas y rumores del mercado de fichajes del fútbol peruano [FOTOS]

Los blanquiazules son los líderes del Torneo Apertura hasta las fecha 6 con 12 puntos. Los celestes ocupan el segundo lugar con uno menos. La suerte de los cremas, por otro lado, es distinta, ya que son penúltimos con apenas 5 unidades.

Mira aquí la programación completa de la fecha 7

Viernes 20 de julio



Sport Boys vs. UTC

Hora: 8:00 p.m.



Sábado 21 de julio



Binacional vs. San Martín

Hora: 1:00 p.m.



Ayacucho FC vs. Unión Comercio

Hora: 3:30 p.m.



Sport Rosario vs. Cantolao

Hora: 5:45 p.m.



Sport Huancayo vs. Universitario

Hora: 8:00 p.m.



Domingo 22 de julio



Sporting Cristal vs. Melgar

Hora: 11:00 a.m.



Municipal vs. Real Garcilaso

Hora: 1:30 p.m.



Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos

Hora: 4:00 p.m.

TABLA DE POSICIONES - FECHA 6

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos 1 Alianza Lima 6 4 0 2 10 7 3 12 2 Sporting Cristal 6 3 2 1 13 5 8 11 3 FBC Melgar 6 3 2 1 11 6 5 11 4 Sport Rosario 6 3 2 1 8 9 -1 11 5 Real Garcilaso 6 3 1 2 9 10 -1 10 6 UTC 6 2 3 1 7 5 2 9 7 Sport Huancayo 6 2 2 2 7 5 2 8 8 Cantolao 6 2 2 2 9 11 -2 8 9 Municipal 5 2 1 2 8 4 4 7 1 Binacional 6 2 1 3 4 6 -2 7 11 Unión Comercio 6 2 1 3 4 9 -5 7 12 San Martín 6 0 6 0 4 4 0 6 13 Sport Boys 5 1 2 2 7 8 -1 5 14 Ayacucho FC 6 1 2 3 9 11 -2 5 15 Universitario 6 0 5 1 7 9 -2 5 16 C. Unidos 6 0 2 4 2 10 -8 2

(*) Ayacucho FC ganó por Walk Over ante Comerciantes Unidos por uso indebido de Joaquin Aguirre que estaba suspendido.

TABLA DE POSICIONES - ACUMULADA