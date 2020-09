Su presente es con Mannucci, donde se convirtió en una de las figuras en el reinicio de la Liga 1: anotó cuatro tantos en la misma cantidad de partidos y, a su vez, su plantel sumó 10 unidades. Sin embargo, el nombre de Diego Guastavino siempre estará ligado a Universitario. El volante uruguayo habló con Depor sobre su presente en el conjunto trujillano y del cariño que le tiene al club crema, donde jugó con Raúl Ruidíaz en el 2013 y 2016. Para él, la ‘Pulga’ es fijo arriba en reemplazo de Paolo Guerrero.

Qué buen momento que estás teniendo, ¿no?

En general el equipo, tuvimos un muy buen reinicio (de la Liga 1). Con el trabajo que se venía haciendo lo pudimos reflejar en los partidos, en los resultados.

El ‘profe’ Peirano te da mucha libertad, ¿eso puede ser clave para el rendimiento que vienes teniendo?

Muchos compañeros lo tuvieron a Peirano el año pasado. En mi caso, primera vez y me sorprendió por su metodolgía, por cómo llega al jugador. Necesitábamos ese cambio y desde su llegada se hizo un buen trabajo y se están viendo los resultados. Igual eso no determina lo que pueda pasar de aquí en adelante, pero estamos para pelear con cualquiera.

¿Qué es lo que más te pide?

En mi caso, que juego atrás de José Carlos (Fernández), la movilidad necesaria para recibir con espacios, armar el bloque al momento de defender. También me da libertad para moverme, para caer donde hayan espacios, aunque, como te dije, sí hay un planteamiento ofensivo y defensivo que se debe cumplir. Lo bueno es que uno siente la confianza y la libertad que te da el entrenador, que es importante, y no solo a mí, sino a todos.

¿Conocías al ‘profe’ desde Uruguay?

Lo conocía, pero no había trabajado con él. He jugado en contra, eso sí.

¿Y alguna anécdota?

Yo recién estaba saliendo, y él ya era un jugador con experiencia, era mediocampista. Pero algún entredicho o anécdota con él no tuve.

La vez pasada hablamos con Arley Rodríguez y nos decía que formaron una buena dupla en Santa Fe, que eras la manija del equipo y que se entendían en la cancha. ¿Cómo va ese funcionamiento con él y, a su vez, con José Carlos Fernández?

Con Arley compartí equipo en Santa Fe (Colombia), un compañero excepcional y que tiene mucha velocidad, es constante a la hora de atacar, en mi caso es una opción más que se tiene por su velocidad, porque genera muchísimo. Y él me conoce también, hay conocimiento que traemos de otro equipo. Y José Carlos me simplifica mucho, por cómo genera los espacios es muy importante para nosotros.

Tú que has jugado en Perú, Uruguay y Colombia: ¿qué diferencia notas de nuestro fútbol con esas ligas o qué le podemos agregar a nuestro fútbol?

Técnicamente el fútbol peruano es muy bueno, mejor que en Uruguay. Cada fútbol tiene su característica y forma de jugar, en general se ha emparejado mucho, y los técnicos extranjeros que han llegado aquí intentan imponer o buscar la forma de meter su estilo de juego al fútbol peruano, de mejorar en lo físico y en la parte táctica.

Justo Arley nos decía que siente que todo se ha emparejado aquí, que los chicos juegan de igual a igual con los grandes...

Ahora se emparejó todo en Lima, no hay equipos que tengan esa ventaja de la altura o el calor, ahora todos estamos en igualdad de condiciones y puedes arriesgar un poco más. No hay gente, además, y eso puede ayudar a que el partido sea más abierto o especular menos. No se ve esa ventaja que en Perú se nota muchísmo. El año pasado se vio que Binacional fue campeón e hizo prevalecer esa ventaja de la localía en la altura.

Todos conocemos tu vínculo con la 'U': ¿fue difícil jugar por Mannucci?

Si me lo preguntabas en 2017, cuando dije que no jugaría por otro club, te diría que sí. Pero se dio primero la posibilidad de volver al Perú y yo no pensaba salir de Uruguay, pero vino esta chance y pensé que era una buena oportunidad de volver a un país que me abrió las puertas, que me hizo sentir muy cómodo y más con mi edad. Por eso tomé la decisión de venir. Obviamente que tengo un cariño muy grande por Universitario, un respeto a su gente, amo al club, pero uno va quemando etapas, se dio esta oportunidad y había que decidir.

¿Cómo te tomó esta oportunidad?

Estaba en Montevideo, recién había terminado el torneo uruguayo y había estado en Liverpool, donde campeonamos en el torneo intermedio y tuve mucha continuidad (acumuló 1,407 minutos). Justo mi representante me comentó de la posibilidad, y si bien yo por temas familiares y edad me quería quedar en Uruguay, se mantuvo firme la chance y tomé la decisión de venir. Era una oportunidad en un equipo muy tradicional de Trujillo, de pelear el campeonato y buscar un torneo internacional.

¿Cómo es la convivencia en Mannucci?

Hay un lindo grupo, el ambiente se va generando con los resultados que nos están acompañando. Este equipo está por buen camino, estamos viviendo algo que no es habitual, porque la pandemia movió todo. Hay una competencia muy importante en el equipo que hace crecer a todos. Igual queda mucho torneo todavía.

Y en la interna, ¿cuál es la música que prevalece?

Tarek Carranza es el que lleva el ritmo. Es muy variado, el nivel no es muy bueno, pero escuchamos salsa y reggaeton. Pero él es quien elige, Tarek se enoja si alguien le quiere imponer.

Están a seis puntos del líder: ¿está latente la opción de campeonar?

Sinceramente tratamos de evitar hablar de eso, estamos enfocados en trabajar, veníamos en una posición bastante incómoda, muy abajo y en el reinicio repuntamos. Igual queda mucho, muchos puntos, muchos partidos, pero hay que seguir luchando, trabajando y seguir muy comprometidos. No somos un equipo grande que tiene la obligación de ser campeón, pero obvio uno internamente se ilusiona con campeonar.

Te propongo un escenario. Fecha 13 del torneo, Mannucci se enfrenta a la 'U', va 1-1 y en el minuto 90 anotas de tiro libre: ¿lo gritas o no?

No lo gritaría por respeto a la gente, el cariño que siempre me ha brindado. Obvio ahora me debo a otro club, tengo un sueño, estoy haciendo un sacrificio grande lejos de la familia, y es por un objetivo grupal. Luego veremos qué haremos hasta fin de año, pero no lo gritaría, le tengo un cariño muy grande a la 'U'.

Pero tal vez por la efusividad, en el momento, se te puede escapar...

En el momento, como se dan las cosas, se te puede llegar a ir un grito, pero no sería faltando el respeto, sino por lo que te genera el fútbol. No más que eso, pero pensando fríamente te diría que no.

Te lanzo una pregunta que me la hizo mi viejo. ¿Quién te enseñó a patear tiros libres?

De ser terco, terco, terco, de quedarme a patear, de intentar otro tiro, buscarla con efecto, con comba, había que buscarle la vuelta. Ahora la pelota se presta para que se mueva, en mi caso me gusta, no de ahora sino de muchos años atrás. Es repetir en los entrenamientos y en los partidos es animarse.

Tienes un estilo parecido al de Cristiano para patear los tiros libres...

Sabes que él le pega más borde interno con empeine, yo intento agarrarle solo empeine. Muchos compañeros me dicen si tengo miedo de pegarle el piso, y sí me da miedo lesionarme porque si no la agarras te lesionas y feo. Pero luego uno va agarrando confianza, uno va perfeccionando y practicando, no hay misterio.

Hace poco vimos que te uniste al proyecto Embajadur Crema. Cuéntanos qué tal esa experiencia...

Hace un tiempo venía hablando con Rainer (Torres), me comentó la idea, el proyecto. El proyecto es muy serio, muy importante, estamos hablando de generar socios para generar un fondo y a partir de ahí comenzar a pagar a gente que estuvo muchos años en el club, en el Lolo, Campo Mar y eso es importantísimo. La verdad el proyecto es muy bueno, hay exjugadores y yo apoyo eso. Además de gente que se está preparando para apoyar al club. Esto lleva muchísimo tiempo y años.

¿Te está entrando ese gustito por la gestión deportiva y podrías dedicarte a eso? ¿Qué harás luego del fútbol?

Sinceramente no he pensado, en este caso con Rainer y Miguel Torres, ellos están muy empapados del tema y saben en el terreno que se están metiendo. Yo me siento aún futbolista, quiero seguir en eso, llegado el momento veré que puedo hacer. Me llama mucho la atención ser entrenador, pero llegado el momento (tomaré la decisión) depende de la capacidad que tenga, la preparación. No solo es pensar que por ser jugador te va a ir bien como técnico. Todavía no he iniciado los estudios del curso de entrenador, se puede hacer online pero todavía no di el puntapié. No sé si lo haré acá o en Uruguay.

Apelando a ese criterio que te gustaría dirigir, viendo la ultima lista del ‘profe’ Gareca, que convocó a muchos del torneo local: ¿algún compañero de Mannucci debió tener la oportunidad?

Con todo este tema de la pandemia, el tema de la selección a los entrenadores se les complica mucho, ya sea en Uruguay o Perú, que tienen muchos jugadores en el extranjero. Entonces deben echar mano del torneo local. Yo soy un convencido que para llegar a la selección debes tener una buena preparación, buen nivel y demostrarlo no solo en dos o tres partidos, sino en un tiempo prolongado y de seguro Gareca lo está viendo. En Mannucci hay jugadores interesantes que podrían estar en un microciclo o una convocatoria. Estar en la selección es estar en un nivel top y para eso el jugador peruano se tiene que preparar porque va a ser durísimo. Jugar Eliminatorias con lo que genera, el nivel, la intensidad, muchas veces no se asemeja en nada al torneo local. Yo la verdad considero que nunca tuve nivel para una selección en Uruguay, pero sí hay compañeros aquí que pueden estar.

Dime un par de nombres de compañeros que tú crees que pueden estar...

Por rendimiento ahora es difícil darte un par de nombres. Te diría Benincasa; en el medio Lagos, por sus características de juego puede tener una posibilidad. Pero esto es de nivel y seguir trabajando en general. Si tienen un buen nivel, pueden ser llamados.

Y viendo la lista, ¿te gustan los convocados? Tenemos a Aldair Rodríguez, Sandro Rengifo, entro otros chicos que quieren ganarse un puesto...

Hasta ahora han demostrado un buen nivel, son jugadores muy interesantes, con características que se pueden acomodar a la selección, más con la lesión de Paolo. Aunque para mí su reemplazante es uno solo y ese es Ruidíaz, que debe tener su oportunidad. Rengifo es un extremo muy picante, y los que están ahí seguro que Gareca les vio potencial para explotar y aprovechar sus posibilidades. Uno de afuera va sintiendo cómo los jugadores sienten ese nerviosismo, esa ansiedad de ser convocado por primera vez, y espero que lo sepan aprovechar y demostrar que pueden dar una mano.

¿Qué equipos crees que son los candidatos al título del Apertura?

Sin dudas la 'U' está muy fuerte, de mitad de cancha hacia adelante es un equipo importante, fuerte. Igual está todo muy parejo. Si ves la tabla, de los últimos al cuatro lugar hay solo tres o cuatro puntos de diferencia. Si pierdes uno o dos partidos te vas al fondo y si ganas uno o dos te vas arriba. Cristal, que estaba un poco abajo, por su estilo puede pelear arriba. Y Alianza no comenzó de la mejor manera, pero como equipo importante va a tener su momento de pelear arriba. Y nosotros también de luchar también partido a partido.

La próxima fecha es clave, ¿no? Enfrentan a Grau...

Sí, es fundamental para nosotros sumar de a tres. No va a ser fácil, porque Grau tiene individualidades que pueden resolver partidos, pero es importante para llegar al partido de la 'U' con un margen importante y el incentivo que te da pelear arriba.