Diego Penny ha pasado por varios clubes de la Liga 1 y muchos técnicos han dejado huella en su formación. El arquero de la Universidad San Martín eligió a Juan Reynoso como el que más lo marcó en su trayectoria y habló de la obsesión de Jorge Sampaoli por el trabajo y el fútbol.

“Me quedaría con Juan Reynoso, como uno de mis mejores técnicos. Juan Reynoso tiene algo que no tiene otros entrenadores no lo tienen, él te enseña. Reynoso me enseñó mucho a perfilarme”, dijo en una entrevista con Movistar Deportes.

El arquero también contó de las manías de Jorge Sampaoli, quien fue su entrenador en Bolognesi: “El Sampaoli que llegó a Bolo, era un enfermo, nos hacía ver videos. Entrenábamos dos veces al día, cuatro veces a la semana. El bravo en el comando técnico era Beccacece, Sampaoli era el impulsivo, era un enfermo porque comía, respiraba fútbol, todo era fútbol. Él vivía pensado 24/7 en el fútbol”.

Para el arquero de la Universidad San Martín, Diego Umaña, quien fue su técnico en el Juan Aurich, fue uno de los entrenadores más difíciles de su carrera. “Umaña es el técnico más difícil que he tenido en mi vida, porque no hablaba no decía nada. Muchos de los jugadores tuvimos problemas con él, por mala comunicación”, dijo.

Diego Penny afirmó que a San Martín hay que valorarlo más como equipo y por s política de tener muchos jugadores jóvenes. “Carlos Bustos es uno de los técnicos más paternalistas que he conocido en mi carrera”,comentó.

